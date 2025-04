Luis Figo: «Yo me veo como el mejor de todos los tiempos»

De regreso a Madrid, los premios Laureus agrupan a viejas glorias, antiguas leyendas y futbolistas en activo. Por el lugar de encuentro que ha preparado la organización en el centro de Madrid, el Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento en la plaza de Cibeles, asoma ... un habitual de las celebraciones del Real Madrid en su fuente de festejos. Luis Figo, el futbolista que rompió los mercados y los códigos. Del Barça al Madrid por 60 millones de euros en el año 2000. El primer galáctico de Florentino Pérez.

Además de embajador de Laureus, Figo es colaborador de la UEFA, su presidente Ceferin, enemigo de Florentino Pérez por la Superliga que no arranca y el formato de la Champions. El portugués es protagonista en la sesión futbolera de los premios.

«¿Cómo crees que se te recuerda, estrella del Barça o del Real Madrid?», se le pregunta. «Ah, pues no tengo ni idea, tampoco me importa mucho lo que la gente piense de mí», responde a ABC. «¿Pero cómo te ves?», vuelve la cuestión. «Yo me veo como el mejor de todos los tiempos. Si no lo pienso yo, no lo va a pensar nadie», replica el luso.

Figo el mejor de la historia, según él, también recibió la severidad del Santiago Bernabéu, un estadio inflexible que ya ha silbado a su nueva estrella, Kylian Mbappé, nueve meses vestido de blanco. «Ha metido muchos goles –comenta el exfutbolista–. No sé puede analizar una temporada solo si ganas títulos o no. ¿Le pitaron? La afición del Madrid ha pitado a todo el mundo, así que no es extraño». «¿A ti también?», se le recuerda. «Pues a mí también. Si jugaba alguna vez mal, sí me han pitado».

El termómetro del Bernabéu también ha llegado a Vinicius, quien apenas celebró el gol que el VAR le anuló contra el Athletic. Más sobre la afición madridista, según Figo. «No sé qué ha pasado con Vinicius, lo siento. Pero yo creo que nunca es bueno estar enfrentado a tu afición. Lo que quieres como futbolista es jugar bien, que te apoyen y que la gente esté contenta. Las demás aficiones te dan igual, pero la tuya quieres que te quiera».

La atmósfera blanca señala a Ancelotti, menuda novedad, después de la derrota ante el Arsenal en la Champions. Figo lo ve injusto: «Soy una persona que llevo muchos años en el fútbol y sé que hay memoria corta, y que vales únicamente por el último resultado. Quizás sea por ser el Madrid, pero me extraña mucho que se ponga en causa un entrenador con el valor de Ancelotti. La única pregunta que hubo después de la eliminación era sobre su futuro. Él ha ganado todo lo que ha ganado y demuestra su valía cada año. No se puede ganar siempre».

Figo también jugó en el Barça, aunque sea el demonio para los culés. Y así analiza al equipo y a Flick. «Conozco al entrenador desde antes, hizo un muy buen trabajo en el Bayern. La duda era cómo podía integrarse en una filosofía sobre el juego que conozco bien. Lo está haciendo fenomenal. ¿Lamine? Me sorprende la madurez y la personalidad que muestra con esa edad. Cuando eres joven no piensas en la responsabilidad y lo que significas, solamente quieres jugar al fútbol».

Ahora integrante de la UEFA, Figo no ve solución al calendario mezclado con los sueldos de los futbolistas: «Es una bola de nieve. Los clubes juegan más partidos, ganan más dinero y ofrecen mejores contratos a los jugadores. Son muchas competiciones, sí, pero si le preguntas al futbolista si quiere descansar, dirá que no. Prefiere jugar y ganar dinero. Es un equilibrio difícil».