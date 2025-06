Lucas Ribeiro, goleador del Mamelodi: «Nuestra idea es jugar como el Brasil del 70»

El fútbol fuera de Europa es 'jiji jaja'. Eso piensa una gran mayoría y, quizás, esté equivocada. Un ejemplo es el de Sudáfrica. En el país del rugby, cada vez más gente disfruta de una liga que no deja de crecer y que tiene un ... representante aquí en Estados Unidos. Es el Mamelodi Sundowns, comprado en 2004 por Patrice Motsepe, un multimillonario empresario minero. El equipo de Petroria, que muchos se han tomado a broma por su nombre, ya tiene tres puntos tras ganar al Ulsan surcoreano. Victoria con gol de su estrella, Lucas Ribeiro (20 tantos y 14 asistencias esta temporada). El delantero brasileño atiende a ABC tras su histórico triunfo, el primero de un equipo de Sudáfrica en un Mundial de Clubes.

-Ustedes no han venido aquí de paseo.

No. Nosotros hemos venido al Mundial de Clubes a representar a Sudáfrica cómo se merece. Acabamos de ganar nuestra octava liga consecutiva, logramos llegar a la final de Champions africana eliminando al Al-Ahly y queremos competir aquí igual que lo hacemos en el país y en el continente. Ganamos el primer partido y, ahora, vamos a por los otros dos. Sabemos que va a ser muy difícil jugar contra Fluminense y Borussia, pero intentaremos hacerlo bien y pasar a octavos. Y si no es así, no pasará nada. Vamos a vivir la experiencia.

-Esa experiencia supone jugar contra grandes equipos y grandes jugadores ¿Contra qué equipo y futbolista le gustaría enfrentarse?

Pues sería el Inter de Miami, porque mi ídolo es Messi. Desde niño siempre ha sido mi inspiración. Jugar contra él sería increíble, aunque sé que es muy complicado. Y también me encantaría jugar contra el Palmeiras, que soy muy aficionado suyo.

-En España no le conocemos. Dígame, ¿quién es Lucas Ribeiro?

Soy una buena persona que vengo de una ciudad muy pequeña de Brasil, Santa Helena, y que amo jugar al fútbol.

-¿Y qué tipo de atacante es?

Soy un poco de todo. Un '9', un '10' o incluso hasta un falso '9'. El entrenador me pide que juegue por dentro, pero me gusta también hacerlo por fuera, llegar desde atrás, asociarme con mis compañeros… Me considero un jugador mixto.

-Salió muy joven de Brasil y se marchó al fútbol francés, pero donde estuvo más tiempo fue en Bélgica.

Mi intuición me dijo que en Bélgica crecería como futbolista, y así fue durante cuatro años. Jugué en muchos equipos, viví buenas experiencias y eso me llevó a jugar a Sudáfrica.

-Lo dice como un salto en su carrera ¿Quién cambia la liga belga por la sudafricana?

Sundowns es un club ambicioso, que siempre pelea por ser campeón y eso es justo lo que yo buscaba. Quiero jugar en equipos ganadores y ambiciosos. Mamelodi lo es. Es un club diferente, somos muy profesionales, tenemos mucho carisma y tratamos siempre de jugar muy bien al fútbol. Mi equipo es diferente al resto de equipos de Sudáfrica.

-El club se fundó en 1970, y por eso visten con los colores de Brasil y se les conoce como 'The Brazilians'.

Y somos como ellos. Nuestra idea y nuestro estilo es jugar como el Brasil del 70. Somos un equipo con un alma libre, que ama jugar con la pelota. Si ves el fútbol de hoy es un fútbol muy táctico, con poco 'dribbling', verticalidad y regates. En Brasil siempre hemos tenido esa cultura de ser libres, de 'jogo bonito', y me encanta que el Mamelodi quiera jugar así.

-Me ha dicho antes que son distintos al resto de equipos de su país. ¿Por qué?

Hay bastantes jugadores sudafricanos que no tienen ambición, que es justo lo que no pasa en Mamelodi. En Brasil, por ejemplo, todos los jugadores tienen el deseo y el sueño de salir y jugar en un gran club de Europa. En Sudáfrica hay muchos jugadores con talento y no salen a Europa porque les falta ambición. Si los talentosos jóvenes de Sudáfrica la tuvieran, crecería más el fútbol en el país.

-E igual ganarían más dinero…

No es un tema de dinero. En Sudáfrica se puede vivir siendo futbolista. Es que no tienen ambición. Es así de simple.

-Hablando de vivir. ¿Cómo se vive en Sudáfrica? ¿Es tan peligroso como se dice?

La vida en Sudáfrica es muy buena, me encanta su cultura, su gente es muy amable y cariñosa, y estoy muy contento de haber venido a este país. No me parece que Sudáfrica sea un país tan peligroso como dicen. Yo vivo entre Pretoria y Johannesburgo y vivo muy bien, voy dónde quiero, salgo a la calle sin miedo, me voy de compras, me voy con amigos... Mire, todos los países del mundo tienen zonas peligrosas, no es solo una cuestión de Sudáfrica. Antes de venir a Sudáfrica, hubo muchas personas que me dijeron eso, que iba a vivir a un país peligroso y una vez allí te das cuenta que es completamente diferente a lo que se dice.