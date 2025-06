Locura en el Tartiere para celebrar el «sueño cumplido»: invasión de campo, bengalas y show de Cazorla

Las gradas del Carlos Tartiere acogieron a un espectador de lujo. Fernando Alonso sufrió, se desgañitó y disfrutó con el ascenso del equipo de su tierra. Solo se le vio respirar con el gol de Portillo, que culminaba la remontada ante el Mirandés, que murió en la orilla. Una marea azul, como cuando corría en Renault y fue campeón del mundo, invadió el campo con el pitido final. «Es el mayor sueño de mi vida. Esta gente se lo merece todo. Me imaginaba muchas cosas pero esto es un sueño cumplido», atinaba a decir Santi Cazorla mientras era jaleado por todos los seguidores que saltaron al campo. El veterano futbolista, fichado para lograr el ascenso, era de los que más lo saboreaba. No dudó en coger el micrófono, cantar a capella el himno compuesto por Melendi y arengar a los seguidores. Desde su palco (el palco Santi Cazorla) citó a los aficionados para continuar la fiesta. Espectáculo puro y duro de Cazorla, que no soltaba el micro y hacía las delicias de sus compañeros de los aficionados que seguían sus indicaciones.

Las redes de las porterías y el césped fueron los grandes damnificados. Todos querían un recuerdo del ascenso, del regreso a Primera 24 años después. Todo ello aderezado por numerosas bengalas que podrían acarrear una sanción al equipo asturiano con el cierre de su estadio en el primer partido de la próxima temporada. Los jugadores, protegidos por una membrana formada por miembros de seguridad, lo celebraron sobre el terreno de juego. Bailes a los que se unió Jesús Martínez, dueño del club.

Veljko Paunovic estaba muy feliz. «Nosotros somos importantes pero sin el apoyo y la unidad no lo habríamos podido conseguir. El equipo siempre ha trabajado con fe. Inculcamos que se podía pero había que trabajar», explicaba el técnico, que como jugador vivió el último descenso en 2001: «Me cuesta contenerme. Es emocionante. Estoy muy agradecido de que me dieran la oportunidad. No sabes cómo se siente y poder reparar eso con la gente. Es un sueño. No me permitía recordar ese momento».

Nacho Vidal estaba emocionado y lo quiso celebrar con los seguidores: «Es increíble, se me ha ocurrido la fatal idea de meterme en medio de la gente a celebrar. Tenían muchas ganas y me han metido el azul en la sangre. Han comido momentos muy duros, pero este equipo y esta afición son de Primera». Sus palabras las suscribía Seoane: «Es un club muy especial. Ver a tanta gente feliz y emocionada es lo más bonito que te puede dar el fútbol, que todo el sacrificio vale la pena. Es de los días más felices de mi vida».

«Es un club muy humilde, que sabe de dónde viene, con una inversión desde el corazón. Es el día más feliz de mi vida, sin duda. Esto se vive una vez en la vida, no se puede dejar escapar», recordaba Paulino ante Ilyas Chaira, autor del segundo gol: «Es una locura, espectacular todo. Es el gol más importante de mi carrera». «No me lo creo y más como ha sucedido. Estamos abonados al sufrimiento», añadía Dani Calvo.