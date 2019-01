LaLiga Santander (J21): Resumen y goles del Valencia CF 3-0 Villarreal CF El partido de la jornada 21 de LaLiga Santander entre Valencia CF y Villarreal CF terminó 3-0 en Mestalla

No le faltaron ocasiones al Valencia mientras el Villarreal no disfrutó casi de oportunidades en los 90 minutos. A los tres del arranque abrió el marcador Mouctar Diakhaby con un remate de cabeza de un lanzamiento de falta que tuvo que pasar por la aprobación del VAR. Tuvieron el segundo varias veces pero no llegó hasta diez minutos después de comenzar la segunda parte en un remate de Denis Cheryshev. El jugador, cedido por el Villarreal al conjunto de Mestalla esta temporada, recibió un pase de Dani Parejo y lo enfiló hacia la portería de Asenjo. No lograron batir a Neto los amarillos pese a su insistencia por intentar recortar distancias y en el minuto 85 sentenció Rodrigo Moreno con el 3-0.