LaLiga Santander (J25): Resumen y goles del CD Leganés 1-1 Valencia CD Leganés y Valencia CF se vieron las caras en el partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Santander en Butarque y terminaron 1-1

Leganés y Valencia se vieron las caras en el partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Santander en Butarque. Marcó Geoffrey Kondogbia al rematar de cabeza un saque de falta en la primera parte pero no se relajó el Valencia que siguió buscando el segundo gol. Tampoco lo hicieron los locales aunque no fue hasta la segunda mitad cuando disfrutaron de más ocasiones. En el minuto 88, Martin Braithwaite remató un pase de El Zhar, chocó con Gabriel Paulista y en el rechace metió el gol del empate. No logró remontar en el añadido el conjunto visitante y el partido acabó 1-1.