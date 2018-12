LaLiga (J16): Resumen del Real Valladolid 2 - 3 Atlético de Madrid Un Atlético con pegada, sin juego y casi sin defensa, se lleva los puntos de Zorrilla con mucha suerte

LaLiga

Simeone nunca pierde en Zorrilla, pero desde ahora no podrá decir que no encaja goles. El Real Valladolid remontó un 0-2 a los colchoneros a base de casta, juego por las bandas, intensidad y anticipación. Solo le falló la puntería. Justo lo que sí tuvo el Atlético. La diferencia entre un presupuesto de ocho cifras y uno de doce números. Al final, para más ayuda, el VAR no quiso concede un claro penalti de los visitantes con el 2-3 en el marcador.