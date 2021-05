Elche 0 - 1 Atlético ¿Por qué no se repitió el penalti del Elche si Oblak se adelantó? Fidel lanzó al palo la pena máxima, pero Oblak no tenía ningún pie sobre la raya de gol y, además, hubo invasión del área por parte de cuatro jugadores del Atlético

¿Por qué no se repitió el penalti del Elche a pesar de que Oblak se adelantó claramente? Esta es la pregunta que se están haciendo muchos aficionados y que está generando mucho debate en las redes sociales. En el minuto 91, y con 0-1 en el marcador, Melero López señaló penalti por mano de Llorente. El lanzamiento corrió a cargo de Fidel, cuyo golpeo se estrelló contra el palo derecho de Oblak, para suerte de un Atlético que podría haber perdido media Liga si esa pena máxima hubiese acabado en la red. No fue así, pero mucho aficionados mostraron su contrariedad.

Según quedó demostrado en la distintas repeticiones, Oblak se adelanta claramente en el lanzamiento y, además, hay invasión del área por parte de varios jugadores del Atlético. Motivos ambos, a priori, para decretar la repetición del penalti, pero no fue así. Oblak no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea, pero no interviene en el fallo de Fidel ya que el penalti acaba en la madera sin antes tocar el portero esloveno. Cierto es que su posición adelantada antes del chut le genera a Fidel un espacio más reducido para ajustar su lanzamiento, y por eso la queja de los aficionados que no entendían que no se repitiera el penalti.

En cuanto a los cuatro jugadores del Atlético que invaden el área antes del golpeo, ninguno de ellos se aprovecha de esta situación ilegal ya que el balón, tras golpear el madera, sale escupido hacia el lateral. Por eso, tampoco el VAR ordenó a Melero la repetición del penalti.