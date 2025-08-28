La Liga de Campeones de los novatos: cuatro equipos debutan en el sorteo

Un reto mayúsculo aguarda a los participantes de esta edición de la Champions League. Cuatro equipos han hecho historia al clasificarse por primera vez para la fase de grupos: el Kairat Almaty de Kazajistán, el Pafos FC de Chipre, el Bodø/Glimt ... de Noruega y el Royale Saint-Gilloise de Bélgica. Una cuadrilla de debutantes que no solo promete sorpresas deportivas, sino también exigencias logísticas para sus rivales, obligados a afrontar largos viajes y cambios drásticos de temperatura.

Cuatro exóticos novatos entre los 36 equipos que disputarán la fase de liga que se sorteará esta tarde en Mónaco (18 horas, Movistar).

El caso más llamativo es el del Kairat Almaty, que logró la clasificación tras eliminar al Celtic de Glasgow, campeón de Europa en 1967. El club kazajo, fundado en 1954, no solo debuta en la Champions, sino que también establece un nuevo récord: será el equipo más oriental en la historia de la competición, con sede en Almaty, cerca de la frontera con China.

Para llegar hasta allí, cualquier rival tendrá que recorrer más de 5.000 kilómetros, y en el caso de los equipos españoles —Real Madrid, Atlético, Barcelona, Villarreal y Athletic Club— el viaje superará los 7.000 kilómetros. Será el segundo club kazajo en alcanzar la fase principal de la Champions League. El primero fue el Astana, que en la temporada 2015/16 llegó a arrancar un empate (0-0) al Atlético de Madrid.

Otro debutante será el Pafos, de Chipre. Dirigido por el español Juan Carlos Carcedo, sorprendió en la previa al eliminar al Estrella Roja de Belgrado. Fundado en 2014 tras la fusión del AEK Kouklia y el APOP Paphos, el club se ha consolidado como un proyecto ambicioso, con vínculos españoles también en sus despachos: figuras como Míchel Salgado y Gaizka Mendieta han ejercido como directores deportivos en los últimos años. El ascenso meteórico del Pafos FC de Chipre representa uno de los fenómenos más fascinantes del fútbol europeo actual.

Su transformación, iniciada como un modesto proyecto de fusión, lo llevó a convertirse en el primer club de su región en conquistar un título nacional y, en apenas diez años de historia, alcanzar su primera presencia en la Champions.

Más cerca geográficamente, pero también con una historia singular, aparece el Union Saint-Gilloise, uno de los clubes más antiguos y laureados de Bélgica. La pasada temporada rompió una sequía de 90 años y conquistó el título de liga, el 12.º de su palmarés. Acumula además 3 Copas y 1 Supercopa belga, la mayoría logrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre los debutantes, es el mejor ubicado dentro del continente europeo.

El póker de estrenos lo cierra el Bodø/Glimt, el club más al norte de Europa, que tras llegar a semifinales de la Europa League la temporada pasada, debutará en esta edición de la Champions, con el factor añadido de las exigentes condiciones climáticas que hay en el Ártico.