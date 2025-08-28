Suscribete a
La Liga de Campeones de los novatos: cuatro equipos debutan en el sorteo

Cuatro exóticos debutantes, entre los posibles rivales de los clubes españoles en el sorteo de esta tarde

Curioso escudo, técnico español y apenas una década de vida: los secretos del Pafos, la sorpresa de la Champions

Jugadores del Pafos celebran la clasificación a la Champions
Jugadores del Pafos celebran la clasificación a la Champions

Eduardo R. Barrero

Un reto mayúsculo aguarda a los participantes de esta edición de la Champions League. Cuatro equipos han hecho historia al clasificarse por primera vez para la fase de grupos: el Kairat Almaty de Kazajistán, el Pafos FC de Chipre, el Bodø/Glimt ... de Noruega y el Royale Saint-Gilloise de Bélgica. Una cuadrilla de debutantes que no solo promete sorpresas deportivas, sino también exigencias logísticas para sus rivales, obligados a afrontar largos viajes y cambios drásticos de temperatura.

