¿Qué es la Ley Wenger y por qué amenaza con revolucionar el fútbol?

Si el fútbol se ha convertido en un deporte popular en prácticamente todos los rincones del planeta, uno de los factores decisivos para lograrlo ha sido la sencillez de su juego y también de sus reglas. Pero algo ha cambiado en los últimos años. ... Arrastrado por las nuevas tecnologías, como el videoarbitraje o la detección automática de algunas infracciones, el deporte rey se ha abonado a los vaivenes, con cambios constantes y actualizaciones de algunas de sus normas, en ocasiones casi inamovibles durante décadas. Ha sido el caso del castigo por tocar el balón con la mano dentro del área, que ha visto cómo el criterio sancionador ha mutado varias veces, o el del fuera de juego.

La tecnología para detectar la posición de 'offside' de forma automática o semiautomática también ha generado una gran polémica en las últimas temporadas debido a las infracciones por milímetros que ha tenido como resultado. Tanto que se ha llegado incluso a apelar al espíritu de la norma original, creada para evitar una situación de ventaja a los delanteros, y la actual separación del mismo.

La norma sobre el fuera de juego dice básicamente que un jugador está en posición adelantada si está más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario, a menos que esté en su propio campo. Pero la preocupación generada por haber llevado posiblemente hasta el extremo esa regla, que existe como la conocemos hoy desde el año 1925, hace ya un siglo, llevó a la FIFA y a la 'International Football Association Board' (IFAB), el organismo encargado de establecer las reglas del fútbol, a estudiar una notable modificación. La idea en análisis es que para que un gol sea inhabilitado por posición antirreglamentaria, todo el cuerpo del atacante deberá estar adelantado respecto al último defensor. Es decir, que bastará tener una parte del cuerpo con la que se pueda marcar gol en línea para que sea considerada posición legal.

Ahora, tras analizarlo durante un par de años en categorías de formación en Suecia, Países Bajos o Italia, parece que este cambio, bautizado como «Ley Wenger» en honor al exentrenador del Arsenal Arsene Wenger, uno de sus principales ideólogos, está más cerca de hacerse realidad.

El objetivo de la propuesta que defiende el técnico francés, que en los últimos años ejerce como director de fútbol de la FIFA, es buscar «un juego más dinámico y con más oportunidades de gol». Argumenta el técnico alsaciano que de esta manera se favorecería a los atacantes y al fútbol ofensivo, aunque ante la posibilidad de que la norma del fuera de juego cambie finalmente otras muchas voces autorizadas ya han avisado de que podría provocar precisamente el efecto contrario. Viendo a su línea defensiva en desventaja ante delanteros rápidos, los entrenadores podrían optar por retrasarla varios metros, encerrándose más cerca de su área y espesando los partidos.

De los test a las competiciones profesionales

Tras el periodo de prueba inicial, el pasado 1 de marzo de 2025 se decidió en Belfast extender los test a otras competiciones. Y ahora, tras una última fase de estudio por parte del Comité Técnico de la IFAB en noviembre, el cambio de norma podría ser sometido a votación ya en 2026.

Como otros cambios importantes introducidos por la IFAB, si la modificación del fuera de juego es aprobada se iría introduciendo en torneos menores antes de generalizarse en las competiciones profesionales. Por eso no parece probable que se implemente en el Mundial 2026, a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano, por mucho que la FIFA parezca tener muy clara la necesidad del cambio.