¿Qué es la Ley Wenger y por qué amenaza con revolucionar el fútbol?

La reacción de la FIFA ante las críticas por las posiciones antirreglamentarias de milímetros apunta a una revisión radical de la regla del fuera de juego impulsada por el extécnico francés

La FIFA declara la guerra a los fueras de juego milimétricos

¿Qué es la Ley Wenger y por qué amenaza con revolucionar el fútbol?
Si el fútbol se ha convertido en un deporte popular en prácticamente todos los rincones del planeta, uno de los factores decisivos para lograrlo ha sido la sencillez de su juego y también de sus reglas. Pero algo ha cambiado en los últimos años. ... Arrastrado por las nuevas tecnologías, como el videoarbitraje o la detección automática de algunas infracciones, el deporte rey se ha abonado a los vaivenes, con cambios constantes y actualizaciones de algunas de sus normas, en ocasiones casi inamovibles durante décadas. Ha sido el caso del castigo por tocar el balón con la mano dentro del área, que ha visto cómo el criterio sancionador ha mutado varias veces, o el del fuera de juego.

