Dónde ver online y en televisión al Real Madrid en LaLiga hoy y a qué hora juega el partido contra el Levante

El Real Madrid afronta este martes, 23 de septiembre, el sexto partido de Liga, un encuentro que le enfrenta al Levante en el estadio Ciudad de Valencia. Una cita en la cual los de Xabi Alonso buscarán otra victoria que les mantenga en el liderato con pleno de puntos. Mientras, los valencianos intentarán sumar para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación.

El Real Madrid llega al partido tras el triunfo en casa frente al Espanyol (2-0) y mirando de reojo a la siguiente cita del calendario: el gran derbi de la capital del próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético.

El Levante consiguió el pasado sábado su primera victoria liguera. Un triunfo contundente en el campo del Girona (0-4) que inyectó fe y optimismo en el plantel de Julián Calero justo antes de la visita del líder de la categoría.

A qué hora es el Levante - Real Madrid de LaLiga

El atractivo Levante - Real Madrid se disputa a las 21:30 horas de la noche del martes en el Ciudad de Valencia. Un encuentro en el cual el equipo de Xabi Alonso busca su sexta victoria en el campeonato nacional. Los valenciano, por su parte, intentarán seguir escalando posiciones en la clasificación.

Dónde ver en televisión y online el Levante - Real Madrid hoy

El choque entre el Levante y el Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar LaLiga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la cuarta jornada de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.