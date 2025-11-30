El Levante despide a Julián Calero tras la derrota ante el Athletic

El Levante ha anunciado este domingo la destitución de Julián Calero como entrenador del primer equipo, una decisión que llega después de la derrota contra el Athletic este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva del conjunto granota.

El equipo ... levantinista, penúltimo en la clasificación con nueve puntos tras la derrota ante el Athletic, no ha logrado ganar en su estadio a lo largo de la en toda la temporada. A la conclusión del partido ante el equipo vizcaíno, el consejo de administración del Levante se reunió de urgencia en el Ciutat de València para analizar la situación de su entrenador y, a la finalización de la misma, no se garantizó su continuidad. Este domingo se ha anunciado la salida de Calero, el entrenador que el año pasado logró el ascenso y el campeonato de Segunda División.

El técnico madrileño llegó al Levante el 8 de junio de 2024 para ponerse al frente del proyecto levantinista con el objetivo de retornar al equipo a la máxima categoría, un objetivo que se alcanzó el 25 de mayo de 2025 y una semana después el equipo logró proclamarse campeón de la Liga de Segunda división. Comunicado oficial del #LevanteUD



📝 https://t.co/ANzouBgnpW pic.twitter.com/SHsOwRDgIl — Levante UD (@LevanteUD) November 30, 2025 En el comunicado oficial, el Levante traslada su «gratitud más sincera» a Julián Calero y a su cuerpo técnico, por «su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo». Asimismo, les desea la «mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales» y se recuerda que forma «parte de la historia del Levante UD». El Levante todavía no ha notificado quien dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes en su ciudad deportiva de Buñol.

