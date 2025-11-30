Suscribete a
El Levante despide a Julián Calero tras la derrota ante el Athletic

El conjunto granota, que no conoce la victoria en su estadio, es penúltimo en la clasificación tras perder ante los bilbaínos

Julián Calero, el ex policía que mandó al Levante a Primera

Julián Calero, en el partido del Levante contra el Athletic
Julián Calero, en el partido del Levante contra el Athletic

El Levante ha anunciado este domingo la destitución de Julián Calero como entrenador del primer equipo, una decisión que llega después de la derrota contra el Athletic este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva del conjunto granota.

El equipo ... levantinista, penúltimo en la clasificación con nueve puntos tras la derrota ante el Athletic, no ha logrado ganar en su estadio a lo largo de la en toda la temporada. A la conclusión del partido ante el equipo vizcaíno, el consejo de administración del Levante se reunió de urgencia en el Ciutat de València para analizar la situación de su entrenador y, a la finalización de la misma, no se garantizó su continuidad. Este domingo se ha anunciado la salida de Calero, el entrenador que el año pasado logró el ascenso y el campeonato de Segunda División.

