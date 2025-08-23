Levante - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

Horario y dónde ver el Levante - Barcelona de Liga de hoy, sábado 23 de agosto

Levante y Barcelona diputan este sábado, 23 de agosto, su partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato nacional de Liga. Una cita a la que ambos equipos llegan en dinámicas diferentes.

El Barça, vigente campeón, debutó el pasado sábado en el campo del Mallorca, en el que sumó los tres puntos gracias a una victoria contundente (0-3). El conjunto de Hansi Flick, que ya pudo contar con Joan García y Rashford en el encuentro del estreno, busca tres nuevos puntos en la visita a un rival ascendido esta temporada.

En ese partido ante los baleares, Lamine Yamal mostró ya un extraordinario nivel y se convirtió en la referencia del conjunto azulgrana, marcando el gol que cerro la victoria de los de Hansi Flick. Raphinha y Ferran Torres fueron los otros goleadores.

El Levante, conjunto entrenado por Julián calero, no pudo comenzar con buen pie su vuelta a Primera visión y caía derrotado en el partido de su estreno en la visita a Mendizorroza. Los granotas, que caían ante el Alavés (2-1), buscan estrenar este sábado su casillero de puntos.

A qué hora es el Levante - Barcelona

El atractivo Levante - Barcelona, partido que se disputa este sábado en el Ciutat de Valencia y correspondiente a la jornada 2 de la Liga, está programado para las 21.30 horas. Un partido en el que el estadio del conjunto valenciano, en su vuelta a Primera división, presentará una magnífica entrada.

Dónde ver el Levante - Barcelona de LaLiga hoy

El choque entre el Levante - Barcelona podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Liga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 2de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.