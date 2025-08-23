Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Levante
Levante
  • Iván Romero (14') ,
  • Morales (51')
2
0
Descanso
FC Barcelona
FC Barcelona

LaLiga EA Sports. Jornada 2 Sábado 23/08 21:30h. Árbitro Alejandro José Hernández Hernández. Estadio Ciutat de València. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Levante - Barcelona, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Levante - Barcelona, de la jornada 2

Levante - Barcelona, estadísticas del partido de Liga
Levante

LEV

Entrenador:
Julián Calero5-4-1
  1. Pablo Campos
    Portero    1
  2. Toljan
    Defensa    22
  3. Adrián de la Fuente
    Defensa    4
  4. Elgezabal
    Defensa    5
  5. Jorge Cabello
    Defensa    14
  6. Manu Sánchez
    Defensa    23
  7. Roger Brugué
    Centrocampista    7
  8. Pablo Martínez
    Centrocampista    10
  9. Oriol Rey
    Centrocampista    20
  10. Morales
    Centrocampista    11
  11. Iván Romero
    Delantero    9
1
22451423
7102011
9
13
24453
178
101114
7
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. 13Joan Garcia
    Portero
  2. 24Eric Garcia
    Defensa
  3. 4Araújo
    Defensa
  4. 5Pau Cubarsí
    Defensa
  5. 3Balde
    Defensa
  6. 17Marc Casadó
    Centrocampista
  7. 8Pedri
    Centrocampista
  8. 10Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Centrocampista
  9. 11Raphinha
    Centrocampista
  10. 14Marcus Rashford
    Centrocampista
  11. 7F. Torres
    Delantero
Estadísticas
15.2%LevanteLEV
84.8%BARFC Barcelona
2 Goles 0
2 Remates a puerta 4
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 10
1 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 6
4 Faltas recibidas 3
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
45 Pases correctos 383
24 Pases fallados 27
4 Fueras de juego 0
4 Paradas 0
0 Corners 5
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app