Fútbol / Liga
Levante - Barcelona, estadísticas del partido de Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Levante - Barcelona, de la jornada 2
LEVEntrenador:
Julián Calero5-4-1
1
22451423
7102011
9
13
24453
178
101114
7
BAREntrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
Estadísticas
15.2%LEV
84.8%BAR
2 Goles 0
2 Remates a puerta 4
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 10
1 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 6
4 Faltas recibidas 3
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
45 Pases correctos 383
24 Pases fallados 27
4 Fueras de juego 0
4 Paradas 0
0 Corners 5
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete