Levante - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 2

45'+9'Final primera parte, Levante 2, Barcelona 0. 45'+7'¡Gooooool! Levante 2, Barcelona 0. José Luis Morales (Levante) convirtió el penalti remate con la derecha.
45'+6'Decisión del VAR: Penalti Levante.
45'+4'Corner,Levante. Corner cometido por Alejandro Balde.
45'+4'Penalti cometido por Alejandro Balde (Barcelona) con una mano dentro del área.
45'+4'Remate rechazado de José Luis Morales (Levante) remate con la derecha desde el centro del área. 45'+4'Remate rechazado de Roger Brugué (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iván Romero. 45'+4'Remate parado alto y por el centro de la portería. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil. 45'+3'Pablo Martínez (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso. 45'+3'Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha. 45'+3'Falta de Pablo Martínez (Levante). 45'+1'Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario. 45'+1'Falta de Pablo Martínez (Levante).
45'El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. 44'Alejandro Balde (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
43'Se reanuda el partido.
42'El juego está detenido (Barcelona).
41'Remate fallado por Unai Elgezabal (Levante) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta. 40'Falta de Pau Cubarsí (Barcelona). 40'Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario. 40'Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Eric García. 38'Mano de Marc Casadó (Barcelona). 38'Falta de Ronald Araujo (Barcelona). 38'Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'Ferran Torres (Barcelona) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.
36'Remate parado. Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. 34'Fuera de juego, Levante. Jeremy Toljan intentó un pase en profundidad pero Roger Brugué estaba en posición de fuera de juego.
34'Se reanuda el partido.
31'El juego está detenido (Barcelona).
28'Remate parado por bajo a la izquierda. Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alejandro Balde. 26'Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcus Rashford. 25'Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ferran Torres. 24'Corner,Barcelona. Corner cometido por Oriol Rey. 24'Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri. 22'Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva. 22'Falta de Iván Romero (Levante). 21'Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva. 21'Falta de Raphinha (Barcelona). 15'¡Gooooool! Levante 1, Barcelona 0. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque. 13'Corner,Barcelona. Corner cometido por Unai Elgezabal. 13'Remate rechazado de Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Raphinha. 12'Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego. 10'Corner,Barcelona. Corner cometido por Jorge Cabello. 8'Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego. 6'Falta de Marc Casadó (Barcelona). 6'Roger Brugué (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva. 5'Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcus Rashford tras un saque de esquina. 5'Corner,Barcelona. Corner cometido por Pablo Campos. 5'Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda. 4'Corner,Barcelona. Corner cometido por Manu Sánchez. 4'Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
2'Fuera de juego, Levante. Jeremy Toljan intentó un pase en profundidad pero Iván Romero estaba en posición de fuera de juego.Empieza primera parte.Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
