Levante
Levante
  • Iván Romero (14') ,
  • Morales (51')
2
0
Descanso
FC Barcelona
FC Barcelona

LaLiga EA Sports. Jornada 2 Sábado 23/08 21:30h. Árbitro Alejandro José Hernández Hernández. Estadio Ciutat de València. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Levante - Barcelona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 2

Sigue en directo el Levante - Barcelona, partido de la Liga, sábado 23 de agosto

45'+9'Icono
Final primera parte, Levante 2, Barcelona 0.
45'+7'Icono
¡Gooooool! Levante 2, Barcelona 0. José Luis Morales (Levante) convirtió el penalti remate con la derecha.
45'+6'
Decisión del VAR: Penalti Levante.
45'+4'Icono
Corner,Levante. Corner cometido por Alejandro Balde.

45'+4'
Penalti cometido por Alejandro Balde (Barcelona) con una mano dentro del área.
45'+4'Icono
Remate rechazado de José Luis Morales (Levante) remate con la derecha desde el centro del área.
45'+4'Icono
Remate rechazado de Roger Brugué (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iván Romero.
45'+4'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil.

45'+3'Icono
Pablo Martínez (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+3'Icono
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
45'+3'Icono
Falta de Pablo Martínez (Levante).
45'+1'Icono
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

45'+1'Icono
Falta de Pablo Martínez (Levante).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'Icono
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área.
44'Icono
Alejandro Balde (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.

43'
Se reanuda el partido.
42'
El juego está detenido (Barcelona).
41'Icono
Remate fallado por Unai Elgezabal (Levante) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
40'Icono
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).

40'Icono
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
40'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Eric García.
38'Icono
Mano de Marc Casadó (Barcelona).
38'Icono
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

38'Icono
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Ferran Torres (Barcelona) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.
36'Icono
Remate parado. Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
34'Icono
Fuera de juego, Levante. Jeremy Toljan intentó un pase en profundidad pero Roger Brugué estaba en posición de fuera de juego.

34'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido (Barcelona).
28'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alejandro Balde.
26'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcus Rashford.

25'Icono
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ferran Torres.
24'Icono
Corner,Barcelona. Corner cometido por Oriol Rey.
24'Icono
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
22'Icono
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

22'Icono
Falta de Iván Romero (Levante).
21'Icono
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'Icono
Falta de Raphinha (Barcelona).
15'Icono
¡Gooooool! Levante 1, Barcelona 0. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

13'Icono
Corner,Barcelona. Corner cometido por Unai Elgezabal.
13'Icono
Remate rechazado de Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
12'Icono
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego.
10'Icono
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jorge Cabello.

8'Icono
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego.
6'Icono
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
6'Icono
Roger Brugué (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'Icono
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcus Rashford tras un saque de esquina.

5'Icono
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pablo Campos.
5'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
4'Icono
Corner,Barcelona. Corner cometido por Manu Sánchez.
4'Icono
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

2'Icono
Fuera de juego, Levante. Jeremy Toljan intentó un pase en profundidad pero Iván Romero estaba en posición de fuera de juego.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

