Levantarse sin Aitana: España apunta al grupo para conquistar el título ante Alemania

Está España a 90 minutos de un título de los grandes, una Nations League que alimentaría una vitrina ya bien surtida, daría continuidad a una época que nadie quiere que termine, y ofrecería el respaldo a Sonia Bermúdez en el banquillo de la selección. ... Está España llena de ilusión: con la sonrisa de Cata Coll, la confianza de la seleccionadora y la convicción de Irene Paredes, pero se es consciente de los dos obstáculos de la misma envergadura que el éxito por el que se lucha: Alemania y Aitana Bonmatí.

La baja de la jugadora del Barcelona duele, por su lesión, un peroné fracturado que se opera este mismo martes, y por el peso de su presencia en el campo, en el vestuario, en todas las grandes citas de esta selección. De sus botas salió el gol que dio la única victoria de España ante Alemania (0-1) en la historia, en la pasada Eurocopa. «Bajas como la de Aitana te descolocan; a nadie le gusta ver a una compañera mal. Es una ausencia muy sensible. Queda mandarle mucho ánimo, que se recupere bien; y nosotras, a apretar. A tirar para adelante. Somos más jugadoras capacitadas para sumar», aceptaba Irene Paredes.

«Es una baja importantísima. El domingo había un poco de bajón. Pero el equipo está bien, y sabemos que vamos a tener todo el apoyo del mundo para dedicarle a Aitana, Patri Guijarro y Salma Paralluelo esta victoria. Aitana quería quedarse, pero insistimos en que debía volver cuanto antes para comenzar la recuperación. Seguro que estará animando desde casa», admitía también la seleccionadora, Sonia Bermúdez.

Ha tenido tiempo para repensar el partido del viernes ante esta Alemania compacta, fuerte atrás y firme delante, que se supo frenar con muchos esfuerzos y una brillante Cata Coll en el Fritz-Walter-Stadion, pero que tiene efectivos para romper un partido en cualquier momento. Ahí está la portera Berger y las alas de Bühl y Brand, ante una España que no encontró nunca un respiro ni para sacar su ADN ni el balón. Algo en lo que han incidido las de Bermúdez en esta semana: «Cuando acabó el partido ya estuve dándole vueltas y buscando soluciones. No me sorprendió porque es un equipo que juega muy intenso. Intentaremos tener mucho más la posesión de balón. El equipo está más que capacitado. Mentalmente somos un equipo muy fuerte», comentó la seleccionadora antes de que el equipo se hiciera con el césped del Metropolitano, escenario de la final este martes (La1, 18.30 horas) que las seleccionadas .

Hubo, como siempre, mirada hacia el interior del vestuario, para entender qué se hizo mal, qué se hizo bien y qué se puede hacer mejor, como destacó Paredes: «El otro día nos costó más, pero tenemos que ser la España que hemos sido hasta ahora, que se asocia, que confía en sus jugadoras, que juega a un ritmo alto y que ataca y defiende. Me gusta recalcar que es un partido, con mucho envoltorio, es una final y jugamos aquí, pero no deja de ser un partido de fútbol».

La fórmula se conoce: «Tener posesión de balón, acumular pases, tener posesiones largas, sabiendo que Alemania también nos va a generar. Defendimos muy bien el otro día y tendremos que hacerlo otra vez», subrayó Bermúdez. «Cada una en su posición tuvimos duelos individuales duros y supimos sufrir. También tuvimos momentos buenos, hay que quedarse con esto. El partido del otro día nos va a servir para crecer y para jugar mejor», completaba Paredes, a noventa minutos de más lustre para esta selección que quiere mantenerse en lo más alto de los podios.