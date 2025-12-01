Suscribete a
Liga de naciones Femenina

Levantarse sin Aitana: España apunta al grupo para conquistar el título ante Alemania

La selección afronta la vuelta de la final con la importante baja de su mejor futbolista, pero se confía: «Somos más jugadoras capacitadas para sumar»

Si antes habla Aitana...

Alba Redondo, Ona Batlle y Sonia Bermúdez, en el entrenamiento previo a la final
Alba Redondo, Ona Batlle y Sonia Bermúdez, en el entrenamiento previo a la final
Laura Marta

Laura Marta

Está España a 90 minutos de un título de los grandes, una Nations League que alimentaría una vitrina ya bien surtida, daría continuidad a una época que nadie quiere que termine, y ofrecería el respaldo a Sonia Bermúdez en el banquillo de la selección. ... Está España llena de ilusión: con la sonrisa de Cata Coll, la confianza de la seleccionadora y la convicción de Irene Paredes, pero se es consciente de los dos obstáculos de la misma envergadura que el éxito por el que se lucha: Alemania y Aitana Bonmatí.

