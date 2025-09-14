Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Fútbol

La lesión de Lamine que no le permitirá jugar ante el Valencia enfada a Flick

El alemán carga contra De la Fuente por Yamal y el equipo valencianista ﻿lamenta jugar en el Johan Cruyff

Nicki Nicole rompe su silencio sobre su relación con Lamine Yamal: «Estoy muy enamorada»

Flick consuela a Lamine tras un partido del Barcelona
Flick consuela a Lamine tras un partido del Barcelona EFE
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un cierto estado de alarma sobrevoló por la grada del campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva cuando el primer equipo saltó a entrenar. Durante ese cuarto de hora abierto a la prensa se echó en falta la presencia de Lamine Yamal, objetivo principal de ... fotógrafos y jugador estrella de un Barcelona que esta noche recibe al Valencia (21.00 horas / Movistar LaLiga). Los rumores y sospechas dejaron paso a la confirmación oficial: el hispano-marroquí era baja para medirse a los de Carlos Corberán y duda para viajar a Newcastle, en el debut de Champions el próximo jueves. Unas molestias en el pubis tras los dos partidos disputados con España, ante Bulgaria y Turquía, tenían la culpa y enervaban a Hansi Flick, que señalaba directamente a Luis de la Fuente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app