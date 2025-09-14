La lesión de Lamine que no le permitirá jugar ante el Valencia enfada a Flick

Un cierto estado de alarma sobrevoló por la grada del campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva cuando el primer equipo saltó a entrenar. Durante ese cuarto de hora abierto a la prensa se echó en falta la presencia de Lamine Yamal, objetivo principal de ... fotógrafos y jugador estrella de un Barcelona que esta noche recibe al Valencia (21.00 horas / Movistar LaLiga). Los rumores y sospechas dejaron paso a la confirmación oficial: el hispano-marroquí era baja para medirse a los de Carlos Corberán y duda para viajar a Newcastle, en el debut de Champions el próximo jueves. Unas molestias en el pubis tras los dos partidos disputados con España, ante Bulgaria y Turquía, tenían la culpa y enervaban a Hansi Flick, que señalaba directamente a Luis de la Fuente.

El técnico germano, que antes de aterrizar en el Camp Nou dirigió a Alemania, desveló haberse mandado una serie de mensajes con el seleccionador español y mantuvo un discurso sereno pero duro en el que responsabilizó al riojano de la lesión de Yamal: «Será baja contra el Valencia. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa». Su dardo a De la Fuente prosiguió: «Jugó 73 y 79 minutos. No he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena».

No es el primer roce entre el Barcelona y el seleccionador, que ya recibió muchas críticas tras la grave lesión de rodilla de Gavi durante un partido ante Georgia hace dos años. Entonces le recriminaron la gran cantidad de minutos disputados por el azulgrana y no haber sido sustituido tras una fuerte entrada previa de Lochoshvili.

Y mientras el Barcelona lamenta la lesión de su referente, en Valencia se quejan del escenario en el que se disputará el partido, el estadio Johan Cruyff, un recinto con capacidad para 6.000 espectadores que no alcanza el mínimo de 15.000 localidades que exigen los estatutos de la competición y que es el feudo de las categorías inferiores y del equipo femenino. El motivo, el retraso en los trabajos de remodelación del Camp Nou, que no lo hacen apto para albergar el encuentro, según las autoridades competentes. Corberán ha valorado el cambio de escenario: «Están la RFEF y la Liga que son los que fijan las normas y los encargados de que esas normas se cumplan. No nos toca a nosotros. Es una situación atípica, que no es normal, porque afecta a la parte más importante del fútbol que es el aficionado. Quien fija las normas debe velar por ellos y es una situación que no es acorde con el nivel de la competición». Eso sí, el técnico che dejó claro que «lo de decir que es un campo más pequeño es un dato erróneo porque son las mismas dimensiones, 105x68». Más crítica se mostró la Agrupación de Peñas Valencianistas, que cargó contra LaLiga: «Ha menospreciado y no poco a nuestra afición, siendo siempre beneficiados los mismos». El Valencia estará arropado por 290 aficionados.

En este aspecto, Flick se mostró algo más conciliador: «Hay que ganar, sin excusas. Hablé con los jugadores, con el capitán... y me han dicho que no les va a afectar jugar en el Estadi Johan Cruyff. No me puedo excusar en esto, el Valencia también juega aquí. En estos tres partidos fuera de casa no hemos visto al equipo como me gustaría, se trata de actitud».