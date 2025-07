El inconformismo de España: «Queremos ser primeras y el pleno de victorias», advierte Leila Ouahabi

Con España ya clasificada para cuartos de final, el partido ante Italia de este viernes solo servirá para confirmar la primera o segunda plaza de grupo. A la Roja le basta con un empate para liderar el grupo y evitar a Noruega, ya clasificada como primerra del grupo A. No obstante, Montse Tomé priorizará el descanso y equilibrar la carga de minutos entre sus internacionales, por lo que es posible que haya varias caras nuevas en el once inicial. Con Cata Coll ya recuperada de su amigdalitis, la portería podría ser una de las posiciones que sufrirían un cambio tras las dos titularidades de Adriana Nanclares ante Portugal y Bélgica. Laia Aleixandri y Ona Batlle, ambas con tarjeta amarilla y apercibidas de sanción, podrían descansar. Y futbolistas como Leila Ouahabi, Athenea del Castillo o Salma Paralluelo apuntan a tener su cuota de protagonismo.

Precisamente, Leila Ouahabi compareció en rueda de prensa, pero no quiso desvelar si Tomé le había otorgado la titularidad ante Italia: «No sé si jugaré. No sé quién va a jugar mañana pero yo estoy en lo mío, trabajando duro y si tengo esos minutos lo disfrutaré y lo aprovecharé». La lateral podría actuar por Olga Carmona: «Estoy muy contenta de poder estar aquí. Me perdí el Mundial, pero tuve la oportunidad de poder volver. Trabajé duro para poder volver y estoy muy contenta de poder disfrutar de esta Eurocopa. Voy a lo mío, disfrutando y aprovechando los minutos que nos den. Tenemos una competitividad muy sana».

«Sabemos que Italia va a ir a por todas. Tiene jugadoras arriba muy físicas. El equipo nuestro no está relajado. Queremos quedar primeras de grupo y obtener el pleno de victorias», apuntaba la jugadora del City. Y añadió: «No estamos relajadas. Somos una selección muy competitiva y estamos trabajando para poder ganar a Italia». «Estamos muy contentas por cómo hemos competido estos dos días. El ambiente es muy positivo, las jugadoras estamos con muchas confianza. Con muchas ganas de afrontar el próximo partido», insistía.

Noticia Relacionada Manuela Giugliano, paso fugaz por el Atlético y primera italiana nominada al Balón de Oro Sergi Font La centrocampista transalpina es la gran amenaza para España. Su selección necesita ganar a las de Tomé para ser primeras de grupo

Leila explicó como trabajan las defensas para mostrarse sólidas ante la apuesta ofensiva del equipo: «Es un juego que llevamos mucho tiempo practicando. España es un equipo que busca mucho lo ofensivo y atacamos mucho con laterales. Trabajamos mucho para estar precavidas en transiciones y estar bien posicionadas para tener menos metros de recorrido». Lateral izquierda, apuntaba: «¿Si nos motiva golear? Lo que nos motiva es poder ganar. Si se da la eficacia que hemos tenido en la vertiente ofensiva bienvenida sea, pero lo importante es competir bien y ganar los tres puntos». «Es muy importante no encajar ningún gol. El aspecto defensivo es muy importante para poder conseguir títulos», insistía antes de asegurar: «Nos hemos ganado el respeto de las rivales».