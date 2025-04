Leganés - Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

Flick apuesta por su once de gala con alguna modificación. Eric García acompaña a Pedri en la medular y Araújo sustituye a Cubarsí en el centro de la zaga. Fermín es de nuevo titular.

No llegó a bajar el lanzamiento del polaco y se marchó por encima de la portería de Dmitrovic.

Gran centro de Eric García desde la izquierda al área para que rematase de cabeza un Fermín que no dirigió correctamente el balón. Aun así, estaba en posición antirreglamentaria el jiennense. Pelota para el Leganés.

Se coló Koundé en el área y no dudó en disparar. Rebotó el lanzamiento en Sergio y ello pilló a contrapié a un Dmitrovic que reaccionó a tiempo con una gran estirada. Córner para el Barça.

No logró armar el remate Raba en el área gracias a que el uruguayo metió la pierna en el momento justo para mandar el balón a córner.

Balde combinó con Pedri en la frontal del área del Leganés, pero la devolución del canario no fue buena.