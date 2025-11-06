El Lech Poznan alucina con el vestuario de Vallecas: «Es triste y aterrador»

El Rayo Vallecano afronta este jueves su tercer compromiso de la Conference League, en el que recibe en Vallecas al Lech Poznan. El conjunto polaco ha sido el último equipo en visitar por primera vez el estadio madrileño y su impresión ha sido ... tal que ha compartido un vídeo explicando el vestuario con el que se han encontrado.

Uno de los utilleros del equipo es el encargado de dirigir este tour compartido a través de sus redes sociales, que comienza enseñando unas llaves en las que aparece un señor desconocido. «Para empezar, nos encontramos con una pared de cajas de cartón. Es algo bastante extraño en un vestuario de fútbol, pero el misterio se resuelve rápidamente. Dentro hay botellas de agua mineral, algo que, por supuesto, es imprescindible para los futbolistas».

Posteriormente, se encuentra con una gran cantidad de toallas apiladas sobre uno de los bancos del vestuario, un lugar que define como «una reliquia del pasado». «Aquí se respira el auténtico fútbol de antaño. Se ve, se oye, se siente. Es obligación de cada equipo preparar un juego de toallas para el equipo visitante, pero esto nunca lo había visto en mi vida en ningún estadio. Es una especie de folclore. El vestuario recuerda años felizmente pasados. Es un poco triste, un poco aterrador».

La visita guiada prosigue en la sala destinada a los entrenadores, en la que se el utillero se siente como en «una fiesta de los 80». Eso sí, una fiesta sin luz. «Nos preguntábamos cómo iluminar un poco más este espacio para poder enseñároslo mejor. Nos preguntábamos dónde se encendía la lámpara. Y el misterio se ha resuelto: aquí no hay lámpara. Simplemente aquí no se puede encender la luz. La única fuente de luz son esas claraboyas de arriba. Ahí entra un poco de luz del pasillo».

Szybki tour po naszej szatni 👀 pic.twitter.com/AbS0tQqRCG — Lech Poznań (@LechPoznan) November 5, 2025

El conjunto polaco ha optado por mostrar con un poco de humor e ironía las condiciones pésimas de un estadio como Vallecas, más flagrantes todavía para un equipo que disputa competición europea y que refleja una imagen muy pobre por el Viejo Continente.