Lautaro, el delantero con alma de defensa central

Le apodan 'El Toro' por su bravura a la hora de enfrentarse a los defensas, pero seguramente la mayoría de esos rivales desconoce que Lautaro Martínez (27 años) no les teme. Les encara sin miedo, con la seguridad extra que le da saber cómo pueden ... pensar y actuar. Porque el goleador Lautaro comenzó jugando de defensa central, con vocación de líbero, cuando era un niño. «Me gustaba ir al choque o tirarme al suelo para cortar el balón», desveló recientemente en el programa 'Universo Valdano' de Movistar.

Nacido en Bahía Blanca (Argentina), duró poco en ese rol defensivo. Lo que tardó un técnico del club Liniers de su ciudad en recolocarle. Cambió el área propia por la contraria, y sus goles empezaron a llamar la atención. Tras ser rechazado por algún avispado gurú del Boca Juniors, fue fichado por el Racing de Avellaneda cuando tenía 15 años.

Otra curiosidad relatada por él mismo a 'El Gráfico' en 2022: «De chico jugaba al baloncesto, pero a los 15 años tuve que elegir y me decidí por el fútbol. Pero, si no fuera futbolista, jugaría al básquet, me encanta. Es más: prefiero mirar un partido de básquet que uno de fútbol». De hecho, uno de sus hermanos es jugador profesional de baloncesto en la Primera división argentina.

Noticia Relacionada El PSG de Luis Enrique gana la Copa de Francia y continúa con el sueño del triplete ABC El conjunto del técnico asturiano vence 3-0 al Reims con dos goles de Barcola y uno de Hakimi

Tras una difícil adaptación a su nueva vida en Buenos Aires —«soy muy familiar y les extrañaba a todos así que quise regresar a casa, pero vino mi papá una semana conmigo y me convenció para que siguiera en Racing»—, progresó adecuada y rápidamente hasta que a finales de 2015 debutó en Primera sustituyendo a un mítico, Diego Milito. Los numerosos ojeadores habituales que los grandes clubes europeos tienen diseminados por América del Sur comenzaron a fijarse en él. Un delantero goleador de 18 años es pieza especialmente apetecible en un mercado cada día más global y competido, así que hubo interés y acercamientos más o menos firmes por parte de Barcelona, Real Madrid y Atlético, entre otros.

Como suele ocurrir, el que finalmente contrató al joven Lautaro Martínez fue el que más interés puso en la operación: el Inter de Milán. En verano de 2018, previo pago de 25 millones de euros, el futbolista argentino aterrizó en Italia.

A su ímpetu natural ha añadido el la experiencia, el rigor táctico tradicional del fútbol transalpino y la jerarquía que otorga militar en una entidad histórica. Fruto de ello acumula un palmarés plagado de títulos nacionales —dos Ligas (Serie A), dos Copas y tres Supercopas— e internacionales con su selección, en la que es miembro destacado: un Mundial y dos Copa América.

Su coraje y la ayuda de un psicólogo le han ayudado a superar momentos difíciles en lo personal y lo profesional. Sobre todo, lesiones como la que casi le aparta del partido de vuelta de la semifinal de Champions en la que el Inter eliminó al Barcelona. «Pasé dos días en casa llorando», confesó. Finalmente jugó y marcó el primer gol. Hoy afronta la final ante el PSG con el objetivo de lograr el título grande que le falta: «Sería un sueño hecho realidad».