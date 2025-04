Laporta, eufórico e increpado en un conocido restaurante de Sevilla

A Joan Laporta se le conoce por sus excesos. No deja a nadie indiferente y por donde pasa su presencia se hace notar. El presidente del FC Barcelona lleva desde ayer en Sevilla y desde la propia cena oficial organizada por la RFEF, a la que no acudió el Real Madrid por su enfado con el estamento arbitral, ha mostrado esa euforia que siempre le caracteriza. Es un forofo más y no lo oculta.

De hecho, el abogado se ha dejado ver en el conocido restaurante Mariatrifulca en el puente de Triana, y además de ser increpado por seguidores del Real Madrid, se ha dado un baño de masas entre los seguidores azulgrana, que parecen mayoría en la ciudad. Laporta es buen encajador y siempre muestra una sonrisa incluso en los insultos, pues más todavía cuando alguien le canta alguna canción de ánimo o el himno del Barcelona.

Laporta en la terraza del restaurante cantando y saltando con los aficionados pic.twitter.com/PmOFot9v2R — Víctor Navarro (@victor_nahe) April 26, 2025

Se ha podido ver a Laporta saltando en la terraza del conocido restaurante sevillano, con ropa oscura y el puño en alto. Está entregado a una final que espera ganar, con un Barcelona que llega en un monento enorme a nivel deportivo y demostrando que él sí quiere dejarse ver, más todavía después de lo sucedido con el Real Madrid y esa forma de saltarse el protocolo de la final. Laporta es el primer gran protagonista de la gran final de la Copa del Rey que se disputa esta noche en el estadio de La Cartuja.