Le lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro

A Luis Rubiales le tocó presentar su libro en una tarde de perros, destemplada y de lluvia insistente en Madrid. Pese a ello, y a que pareciera que ya lo había contado todo en las varias entrevistas previas que ha concedido, el expresidente de la ... RFEF llenó el local reservado en el centro de la capital.

'Matar a Rubiales' es el título de la obra, referencia a lo que considera que han intentado hacer con él en los dos últimos años, desde aquel beso a Jenni Hermoso tras el triunfo de la selección femenina en el Mundial 2023. Resultó hasta premonitorio. El motrileño entró en la sala con paso firme y diez minutos más tarde de lo anunciado, detalle para los rezagados. Tomó primero la palabra Gonzalo Sichar, a quien apenas le dio tiempo a justificar el libro «para dar voz a una persona cancelada» antes de que un espontáneo irrumpiera desde el fondo de la sala. «¡No se preocupen, no pasa nada», gritó, antes de lanzarle unos huevos a Rubiales, que los esquivo como pudo y salió disparado hacia el agresor sin llegar a alcanzarlo. Se le adelantaron otros, que sacaron por las bravas al infiltrado de la sala entre el alboroto general. El hombre fue retenido en la puerta hasta la llegada de la Policía.

Costó continuar después. Rubiales tomó la palabra para empezar a contestar preguntas de 'influencers' y periodistas, por ese orden. Aseguró que no sufre con las críticas y trató de minimizar los ataques que sufre. «En mi familia tenemos un lema. Los Rubiales somos fuertes. No se trata de no sufrir, se trata de reponerse. Mis hijas salen mucho en el libro. Les pregunté si me entregaba o luchaba. Y me dijeron que luchara».

"A mí estos cobardes no me importan lo más mínimo. Se demuestran con estas acciones quienes son los intolerantes", continuó el exdirigente andaluz, quien aseguró que no sufre este tipo de ataques en su día a día. "Aquí tienen el foco mediático. En la calle no sé cuántos me tirarían huevos y cuántos, flores".

Rubiales jugaba en casa, y varias de sus respuestas fueron recibidas con aplausos. Cargó contra la RFEF actual, a la que criticó su gestión del Mundial 2030: «Teníamos pactada con Marruecos la final y una semifinal del Mundial pactada. Hoy se está hablando de dónde se juega». También contra Javier Tebas, a quien acusó de pagar a periodistas para atacarlo. Pero sobre todo contra los políticos, en especial contra Irene Montero y Pedro Sánchez. «Entregar el alma de un país por ser presidente y no ser capaz de hablar a la cara conmigo... Nunca voy a pensar que alguien del Gobierno vaya a meter dos kilos de cocaína en el maletero de mi coche. Pero era muy complicado luchar contra eso y finalmente pasó lo que pasó. No es normal que los que de verdad son agresores sexuales estén libres y a mí me estén haciendo pasar por esto».

Entre el repaso a los que considera los grandes éxitos de su mandato en la Federación, volvió a explicar su negativa a pedir perdón a Jenni Hermoso. «Pedí perdón por mi equivocación, pero ella sabe igual que yo que ha mentido. No pretendáis que hice lo que no hice. Me voy a morir sin reconocerlo».

«En la Federación va a estar quien quiera el mundo del fútbol. Yo ahora estoy tratando de ofrecer la verdad. Con pruebas y documentos. Gente que ahora me niega me mandó mensajes que ahora han borrado».