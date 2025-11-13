Suscribete a
Fútbol

Le lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro

El agresor entró con el acto recién comenzado para intentar reventarlo

Luis Rubiales tras el lanzamiento de un huevo
Luis Rubiales tras el lanzamiento de un huevo X
Javier Asprón

A Luis Rubiales le tocó presentar su libro en una tarde de perros, destemplada y de lluvia insistente en Madrid. Pese a ello, y a que pareciera que ya lo había contado todo en las varias entrevistas previas que ha concedido, el expresidente de la ... RFEF llenó el local reservado en el centro de la capital.

