Lamine Yamal vuelve a liderar al Barcelona ante un PSG sin Dembélé

No son pocos los defectos que se pueden sacar al renovado formato de la Champions que afronta esta temporada su segundo año de vida. Sin embargo, lo que sí ha conseguido es aumentar el caudal de partidos entre los grandes favoritos al título, como el ... que mide esta noche a Barcelona y Paris Saint-Germain, la final que no fue hace unos meses por unos pocos minutos y un duelo entre el vigente campeón continental y un semifinalista con cuentas pendientes.

La última de ellas, la lucha por el reciente Balón de Oro, no tendrá su prolongación en el césped de Montjuic, en el que sí estará Lamine Yamal pero no lo hará Dembélé. El internacional español, recuperado de su lesión de cadera, regresó el pasado domingo con treinta minutos que fueron suficientes para demostrar que ha regresado con chispa.

Un Lamine acostumbrado a recibir una cantidad de elogios que no termina de convencer a Flick: «Es excepcional, pero hay otros jugadores excepcionales en el equipo. Tiene 18 años y también se tiene que esforzarse mucho». Por su parte, el mejor jugador de la temporada pasada es una de las sensibles bajas con las que el conjunto de Luis Enrique se presenta en Barcelona, junto a Marquinhos, Doué y Kvaratskheli, además de la duda hasta última hora de Vitinha.

Se trata de la segunda vez que el técnico asturiano regresa a la Ciudad Condal para enfrentarse a su exequipo. La primera. la victoria del PSG en cuartos hace dos temporadas, no se ha olvidado en Barcelona. «Nos quedamos a un paso de pasar, fue un partido complicado y queremos darle esa revancha», aseguró ayer Pedri.

El canario también recordó su época bajo el mando de Luis Enrique en la selección española. «Me pedía que estuviese tranquilo, que disfrutase, que cuando más balones tocase es mejor para el equipo», un consejo que el asturiano espera no aplique en el partido de esta noche. «Es Harry Potter, espero que no traiga la varita. Pero el Barcelona no es solo Pedri, son todos los jugadores», sostuvo.