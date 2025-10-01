Suscribete a
FÚTBOL / LIGA DE CAMPEONES

Lamine Yamal vuelve a liderar al Barcelona ante un PSG sin Dembélé

El azulgrana apunta al once en el estelar duelo frente a los de Luis Enrique, que no podrá contar con el flamante Balón de Oro, Kvaratskhelia, Doué ni Marquinhos

Lamine Yamal, durante el entrenamiento de este martes
Lamine Yamal, durante el entrenamiento de este martes efe

Daniel Cebreiro

No son pocos los defectos que se pueden sacar al renovado formato de la Champions que afronta esta temporada su segundo año de vida. Sin embargo, lo que sí ha conseguido es aumentar el caudal de partidos entre los grandes favoritos al título, como el ... que mide esta noche a Barcelona y Paris Saint-Germain, la final que no fue hace unos meses por unos pocos minutos y un duelo entre el vigente campeón continental y un semifinalista con cuentas pendientes.

