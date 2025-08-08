Lamine Yamal reta el dominio del PSG

Mientras el fútbol europeo se prepara para el amanecer de una nueva temporada y antes de que comience un nuevo episodio del eterno debate en torno al próximo Balón de Oro, el galardón dio a conocer los 30 nombres que se disputarán el trono ... individual del balompié mundial el 22 de septiembre en París. Una nutrida nómina de futbolistas en la que Lamine Yamal se presenta como la gran alternativa al aplastante dominio del PSG.

Únicamente la derrota en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea impidió al conjunto francés completar la campaña perfecta. Con todo, los de Luis Enrique se mostraron como el mejor equipo de Europa y el premio otorgado por la revista gala 'France Football' junto con la UEFA así lo ha valorado. De los 30 nominados, hasta nueve levantaron la primera Champions en la historia del club parisino. A la presencia de Dembélé y Vitinha, dos de los grandes candidatos, y el español Fabián, se suman Donnarumma, Achraf, Nuno Mendes, Joao Neves, Doué y Kvaratskhelia.

Un tiranía ante la que se postula el Barcelona como opositor. La dolorosa eliminación a manos del Inter impidió a los azulgranas medirse al PSG en la final de la Champions, pero el juego demostrado por los de Flick durante todo el año hizo que sean el segundo equipo con mayor presencia entre los candidatos al Balón de Oro con cuatro nombres. Todos los ojos se centran en Lamine, entre los favoritos, y acompañado por Raphinha, Lewandowski y Pedri, el tercer español de la lista. Una nómina en la que también está representado el Madrid gracias a Mbappé, Vinicius y Bellingham y que, a pesar de su extensión, despierta debate sobre ausencias como las de Julián Álvarez, que deja al Atlético sin representación, o Fede Valverde.

La 'a priori' desigualada disputa entre PSG y Barcelona tiene su prolongación en el resto de galardones, en los que el conjunto parisino amenaza con hacer pleno. A excepción del Yashin al mejor portero, en el que Donnarumma comparte nominación con David Raya, Courtois y Oblak, galos y azulgranas pueblan desde el Kopa, que premia al mejor jugador menor de 21 años y por el que pugnan Lamine, Cubarsí, Doué y Joao Neves, además del madridista e internacional español Huijsen, pasando por el Johan Cruyff al mejor entrenador en el que están nominados Luis Enrique y Flick, y hasta el premio al mejor club, en el que ambos compiten junto a Liverpool, Chelsea y Botafogo.

Asimismo, se dieron a conocer las nominaciones en el fútbol femenino, que por primera vez será galardonado en los mismos premios que el masculino. Para la joya de la corona que es el Balón de Oro, son seis las españolas que optan a prolongar el dominio del balompié nacional en este galardón. Las biganadoras Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que se han repartido la gloria durante los últimos cuatro años, pugnan por su tercer trofeo, mientras que por su primero lo hacen Patri Guijarro, Esther González, Claudia Pina y Mariona Caldentey, una de las grandes candidatas como campeona de la Champions con el Arsenal, además de subcampeona de Europa junto a sus compañeras de selección. Una lista, conformada por 30 futbolistas, en la que se encuentran las azulgranas Pajor y Hansen y la madridista Weir.

El fútbol español peleará también por el Kopa con Vicky López, el Yashin con Cata Coll y el mejor club femenino con el Barcelona. Sin embargo, no lo hará en la categoría de mejor entrenador, en la que destaca la ausencia de Montse Tomé por segundo año consecutivo, insuficiente el subcampeonato en la Eurocopa para la entrenadora asturiana.