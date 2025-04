Ni Lamine Yamal ni Raphinha, el héroe del Barcelona es Jules Koundé

La trigésima segunda Copa del Rey del Barcelona tiene un nombre propio y ese es el de Jules Koundé. El lateral francés marcó el tanto definitivo del encuentro en el minuto 115 de la final del estadio de La Cartuja. Un gol ... que movió los cimientos de la sede sevillana por lo que suponía: un título arrebatado al Real Madrid.

La realidad es que el Barça tuvo las mejores ocasiones de la prórroga, Ferran y Fermín fueron los que estuvieron más cerca, pero fue Koundé el que lo decidió todo con un tiro lejano desde fuera del área, aprovechando un error del infalible Modric. El francés realizó un trabajo impecable durante todo el encuentro, a pesar de haberse resistido al cambio de central a lateral. No obstante, el jugador azulgrana ató en corto a Vinicius y mantuvo muy alto el nivel por el lado derecho. Además, tuvo una primera oportunidad de marcar de cabeza tras una falta lateral durante los primeros compases del duelo.

Una actuación que se llevó la matrícula de honor tras decantar un partido más igualado de lo que se presuponía. Y es que el Real Madrid no se lo puso nada fácil a los de Flick, que vieron cómo el cuadro blanco remontaba durante la segunda mitad del encuentro. Un arreón madridista que Ferran frenó con el tanto de la igualada. Tras verle las orejas al lobo, el Barcelona volvió a concentrarse en la obtención de su primer, y ya veremos si único o no, título de la temporada.

Koundé lleva cuatro goles marcados esta campaña, pero el de esta noche en Sevilla vale por mil. También marcó en los octavos de final de este torneo, participando así en la goleada al Betis en el Benito Villamarín, mientras que en LaLiga lleva otro par de dianas. Al zaguero aún se le resiste la Champions League, en la que no se ha estrenado como goleador, pero pronto tendrá la oportunidad, ya que el próximo miércoles se enfrentan al Inter en las semifinales.

No obstante, sin el gol de anoche tampoco se habría empañado su exhibición de liderazgo y el despliegue de velocidad que demostró transcurridas casi dos horas de juego, a pesar de haber partido como titular en el once del Hansi Flick. Ni Lamine Yamal ni Raphina, la estrella del Barcelona no fue un canterano de La Masía, tampoco un candidato al balón de oro, pero lo tuvo todo.