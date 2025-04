Lamine Yamal, un menor que se pone a cien

Nadie duda ya del talento y de la incidencia de Lamine Yamal sobre un terreno de juego. Tanto cuando se enfunda la camiseta del Barcelona como la de la selección de España. Per lo que no hay que olvidar es que el canterano solo ... tiene 17 años, una edad muy temprana para soportar la mochila que luce en cada partido. Este pasado sábado, en un partido discreto para lo que tiene acostumbrado a la grada, fue decisivo con dos simples asistencias (a Pedri y a Ferran) que significaron dos goles del equipo azulgrana en la final de Copa ante el Real Madrid. Y cuando está inspirado es un torbellino que destroza a los equipos rivales.

Este miércoles, Yamal disputará su partido número 100 con la camiseta del Barcelona y será en uno de los mejores escenarios posibles. La ida de las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán. Un escaparate inigualable y de los que le gustan, como ya demostró en la final de la Eurocopa que ganó con España. No solo no le afecta la presión, sino que la asume sin problemas. Has pasado dos años desde que debutó con el primer equipo ante el Betis y desde entonces nadie dudó de su calidad y proyección. Fue el 29 de abril de 2023 y tenía 15 años y 290 días. Xavi era el inquilino del banquillo y el primero que apostó por él. El técnico de Terrassa, más allá de por su calidad, quedó impactado por la tranquilidad con la que asumió el reto a pesar de su juventud. O obstante, Yamal no se asentaría en el equipo hasta la siguiente temporada.

Desde entonces ha disputado 98 partidos más, en los que ha sumado 21 goles y 33 asistencias para conseguir 71 triunfos y 13 empates. «Soy un futbolista de partidos grandes», aseguró hace unas semanas. Unas declaraciones por las que le llovieron las críticas, pero que llegan cargadas de razón. Lo demostró en la final de Copa ante el Madrid y también en el cásico de la Supercopa de España que acabó en las vitrinas del museo azulgrana gracias a un gran gol y a otra asistencia en la final. No solo le gustan los partidos grandes, también se crece ante el Real Madrid. A los dos mencionados anteriormente hay que sumarle el disputado en LaLiga en el Bernabéu, donde anotó el tercer tanto de una goleada histórica. Al margen de los duelos ante el gran rival, también ha sido clave en las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid, tanto en la ida como en la vuelta con sendas asistencias, a las que hay que sumar el gol de l victoria en el Metropolitano en el duelo liguero ante los rojiblancos.

Lamine, a sus 17 años sigue pulverizando registros tanto con el Barcelona como con España: es el campeón de Liga más joven de la historia del Barcelona (15 años y 305 días), el goleador más precoz de la historia del club en la Liga, el ganador más joven de la Eurocopa. Elegido el mejor jugador joven de la pasada Eurocopa, ha sido distinguido con el trofeo Puskas, con el Golden Boy, con el Laureus al deportista revelación del año y nadie duda que es uno de los favoritos para ganar en un futuro cercano el Balón de Oro. El futbolista tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2026 pero su ampliación está pactada y se ejecutará en cuanto cumpla la mayoría de edad el próximo 13 de julio. Lamine tiene entre ceja y ceja el triplete esta temporada. De momento ha ganado la Copa y tiene muy bien encaminada la Liga. Su partido 100 puede ser clave en la Champions, una competición anhelada y que ya no se ve como una utopía.