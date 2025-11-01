Lamine y la lesión de Pedri traen de cabeza a Flick

Evidentemente, Hansi Flick no es ajeno a la complicada situación que vive el equipo que dirige. El entrenador del Barcelona no se queja, pero en la previa del partido de Liga que le enfrenta hoy al Elche (18:30 h, Dazn) expuso con ... crudeza la realidad que vive el club azulgrana.

En primer lugar habló de la plaga de lesiones, con mención especial al percance que afecta a Pedri, pieza vital en la sala de máquinas culé: «Nos sorprendió. Después del clásico sólo tenía una pequeña molestia, fatiga, pero lo revisamos y vimos la lesión. Tenemos que asumir que nos falta uno de los principales jugadores. Pedri nos da mucha pelota, también en la recuperación, pero nos tenemos que apañar. Esperamos que pueda volver muy pronto».

La otra gran preocupación del barcelonismo tiene nombre y apellido: Lamine Yamal. En su caso, la inquietud es doble. En primer lugar está el aspecto deportivo. El joven delantero arrastra desde hace semanas un malestar en el pubis que han lastrado su rendimiento. «Algunos días nota alguna molestias y dolor, pero se está esforzando mucho y ha mejorado. Está evolucionando bien», asegura Flick.

En cuanto a la otra desazón, la extradeportiva, fruto de los líos de Yamal fuera del campo, su entrenador también lo tiene claro: «Lo cuidaremos. Hablamos y hablaremos con él. Estamos actuando con normalidad. Somos muy honestos entre nosotros y esta es la mejor manera. Así que siempre lo protegeré y lo apoyaré. Es un jugador fantástico, un chico fantástico y es muy joven, así que seguiremos por este camino».

Flick, que tras la derrota del Bernabéu no puede tropezar ante el Elche, tira de pragmatismo germánico: «Las cosas van como van y tenemos que aceptarlo, pero estamos en noviembre y queda mucho».