LaLiga renueva sus derechos con Movistar y DAZN y superará los 6.135 millones de ingresos

LaLiga concluyó este viernes el proceso de comercialización de los derechos residenciales/hogar de LaLiga EA Sports en España para el ciclo 2027/28-2031/32, alcanzando un valor de más de 5.250 millones de euros, por lo que el valor total ... de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga ascenderá a 6.135 millones, según un comunicado.

El valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga ascenderá a 6.135 millones de euros en el ciclo 2027/28-2031/32, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al periodo anterior, destacó LaLiga en un comunicado. Una cifra que se alcanza por los derechos residenciales de Primera en España por valor de más de 5.250 millones —un incremento total del 6% respecto al ciclo anterior—, 650 millones en HORECA, 175 millones de LaLiga Hypermotion y 60 millones correspondientes a derechos en abierto y resúmenes.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, celebró «haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior en un contexto nacional e internacional complejo». «Es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros clubes y para el futuro del fútbol profesional español, que obtendrá un ingreso por los derechos domésticos superior a los 6.135 millones de euros», expresó.

📊 LALIGA superará los 6.135M€ en ingresos audiovisuales domésticos en el ciclo 2027/28–2031/32, un 9% más que el periodo anterior.



📺 Telefónica y DAZN renovarán con 5 partidos por jornada consolidándose como socios estratégicos.



💼 Crecimiento en todas las categorías:… pic.twitter.com/WX2gVKb752 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 28, 2025

«En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LaLiga siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante. Este resultado refleja la solidez de nuestro producto y la confianza de los operadores, impulsada en gran medida por nuestra lucha decidida contra la piratería, que ha permitido aumentar el número de usuarios de los operadores, y por el esfuerzo de los clubes en la mejora continua de los contenidos audiovisuales, ofreciendo la mejor experiencia posible al aficionado», agregó.

Telefónica y DAZN, socios preferentes

Como en el anterior ciclo, Telefónica y DAZN se consolidan como socios para LaLiga, ya que se adjudican los lotes de residencial/hogar por cinco temporadas para la emisión de cinco partidos cada uno de LaLiga EA Sports desde la temporada 2027/28 hasta la 2031/32.

«Su apuesta por la innovación y por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo permite a LaLiga seguir ampliando su alcance entre públicos actuales y nuevos. Además, el marco de comercialización a cinco años aporta estabilidad y certidumbre, favoreciendo la planificación e inversión a largo plazo de los operadores y reforzando la sostenibilidad de los clubes», resaltó el comunicado de la patronal.

LaLiga agradeció a ambos operadores «su apuesta renovada como por un producto 'premium' de referencia en su catálogo, también a DAZN más allá de España, como socio estratégico en numerosos mercados internacionales en todo el mundo».

«El éxito del proceso de comercialización responde a tres pilares: la mejora constante del producto audiovisual; la lucha integral contra el fraude audiovisual; y la anticipación al nuevo contexto de UEFA, que permitió adelantar el tender y evitar los efectos negativos que sí han sufrido otras competiciones. Esta combinación de innovación, protección del mercado y visión estratégica ha consolidado el liderazgo de LaLiga en un entorno altamente competitivo», concluyó el comunicado.