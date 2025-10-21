Suscribete a
LaLiga cancela el Villareal - Barcelona de Miami

La patronal asegura que la decisión se debe a la «incertidumbre generada en España durante las últimas semanas»

Troleo a la censura de Tebas: los jugadores del Celta y Real Sociedad hacen una protesta sorpresa

Javier Tebas, presidente de LaLiga
Javier Tebas, presidente de LaLiga efe
LaLiga ha confirmado este martes que el partido entre Villarreal y Barcelona, que se debía disputar el 20 de diciembre en Miami, Estados Unidos, ha sido cancelado. La patronal dirigida por Javier Tebas asegura que este cambio radical se debe a ... la «incertidumbre generada en España durante las últimas semanas». Cabe recordar que, en la pasada jornada liguera, todos los equipos, incluido el Villarreal y el Barcelona, protestaron en contra de llevarse el duelo al otro lado del Atlántico. Se presupone que, una vez abortado el plan, el partido se disputará en su sede inicial, en La Cerámica de Villarreal.

