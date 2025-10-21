LaLiga cancela el Villareal - Barcelona de Miami

LaLiga ha confirmado este martes que el partido entre Villarreal y Barcelona, que se debía disputar el 20 de diciembre en Miami, Estados Unidos, ha sido cancelado. La patronal dirigida por Javier Tebas asegura que este cambio radical se debe a ... la «incertidumbre generada en España durante las últimas semanas». Cabe recordar que, en la pasada jornada liguera, todos los equipos, incluido el Villarreal y el Barcelona, protestaron en contra de llevarse el duelo al otro lado del Atlántico. Se presupone que, una vez abortado el plan, el partido se disputará en su sede inicial, en La Cerámica de Villarreal.

Según LaLiga, ha sido la promotora del evento, Relevent, la que ha dado el primer paso para su cancelación. Otras de las razones, además de la oposición de la gran mayoría del mundo del fútbol, desde los propios deportistas hasta los aficionados, se debe a la actuación en las últimas horas del Real Madrid, que ha denunciado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) el proyecto.

«LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos», aseguró LaLiga en un comunicado.

«El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento»

La noticia ha supuesto una sorpresa especialmente para los dos participantes. El presidente del Barça, Joan Laporta, sacó pecho antes del choque de los azulgranas ante el Olympiacos: «No voy a comentar nada de Courtois ni de lo que han dicho del partido de Miami. El Madrid que haga lo que considere oportuno. Yo soy el presidente del Barcelona e iremos a jugar a Miami el 20 de diciembre».

Unas horas después, las cámaras de Movistar Plus captaron al consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, mientras recibía la noticia a través de su teléfono móvil durante la visita del Manchester City. El directivo estaba visiblemente enojado.

Lo cierto es que el duelo parecía maldito desde su anuncio. Ya el pasado agosto, los capitanes de los 20 equipos de Primera División solicitaron más información sobre el mismo pero nunca recibieron respuesta de los organizadores. A principios de este mes, al UEFA, aunque con muchas lagunas en sus explicaciones, aprobó el duelo, mecha final para que el fútbol español, convencido de que se estaba adulterando la competición, se pusiese en pie de guerra. Las protestas del pasado fin de semana y las presiones de clubes y sindicatos han acabado por enterrar el embrollo.