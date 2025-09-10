Rifirrafe entre el fútbol kosovar y la RFEF: «Deseamos una cálida bienvenida al territorio de la antigua Al-Andalus en la República de Kosovo»

La selección española Sub-21 sufrió más de lo esperado este martes para imponerse a la de Kosovo (1-3) en la segunda jornada de la fase de clasificación al Europeo Sub-21 de Albania y Serbia 2027. Los goles de Joel Roca, Iker Bravo y Adrián Niño dieron el triunfo a los de David Gordo en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, en un choque más difícil de lo esperado y que comenzó a jugarse ya antes del pitido inicial.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la kosovar (FFK) protagonizaron un llamativo roce después de que la primera anunciase en las redes sociales el choque de su selección sub-21, refiriéndose a su rival como «el territorio de Kosovo». Aunque el estado que se independizó de Serbia en el año 2008 es miembro de pleno derecho de la UEFA desde 2016, no ha sido reconocido como un estado legítimo por España.

Primero llegaron las respuestas de parte de diferentes cuentas relacionadas con el país balcánico, como la de 'Kosovo Football', que contestó de forma irónica al mensaje español colgando una imagen con la bandera de la República de Kosovo enfrentada a una imaginaria de Al-Andalus, acompañada del texto «Deseamos una cálida bienvenida al territorio de la antigua Al-Andalus en la República de Kosovo. ¡Disfruta tu estancia!».

Ya con los dos equipos en el terreno de juego el malestar de la afición local se manifestó durante la interpretación de los himnos. Cuando el español sonó por la megafonía del estadio el público presente en el Fadil Vokrri lo abucheó y silbó sin reparos para sorpresa de los visitantes.

El rifirrafe tuvo después continuidad en los despachos con una queja formal de la federación local ante la UEFA. «Lamentablemente, no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de comportamiento por parte de la Federación Española de Fútbol, y lo consideramos totalmente inaceptable», denunció en una carta dirigida a la UEFA, en concreto a su presidente Aleksander Ceferin, y a su homólogo en la española, Rafael Louzán.

Acción «contraria a los principios de la UEFA»

«Solicitamos a la UEFA una reacción clara e inmediata al respecto, así como una rectificación pública y un reconocimiento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol, admitiendo que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales de la UEFA», solicitaba el presidente de la FFK, Agim Ademi.

La protesta forma de la federación kosovar únicamente provocó que la RFEF retirase de las redes el mensaje que había originado la polémica, una reacción que destacó la citada cuenta 'Kosovo Football', si bien deseó que «tras la queja de la Federación de Kosovo llegue una disculpa oficial».