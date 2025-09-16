Kondogbia: «De niño, me gustaba más boxear que el fútbol, pero lo elegí por tradición familiar»

El sábado, en el partido del Marsella ante el Lorient, regresó tres tres semanas de baja. Lo hizo como capitán, algo que ha conseguido con solo dos temporadas en el club francés. Geoffrey Kondogbia (Nemours, 15 de febrero de 1993), es un viejo ... conocido del fútbol español. Sevilla, Valencia y Atlético disfrutaron de su fútbol. Ahora lo hace el Olympique, primer rival del Madrid en la Champions 26-26. El mediocentro se sienta con ABC antes de visitar el Bernabéu.

-Tercera temporada en Marsella, ya es uno de los capitanes y el equipo regresa a la Champions tras tres temporadas sin jugar el torneo. Tiene buena pinta la temporada para el Olympique.

-Yo me siento muy cómodo aquí. El Marsella es un grande de Europa y es el club más popular de Francia. Nuestro objetivo siempre es ganar. Pero no ganar partidos, ganar cualquier competición que disputemos. Esa es la mentalidad de un club como el Marsella. Es cierto que llevamos tres temporadas sin jugar Champions, así que hay que entrar con humildad, pero también con la confianza de que tenemos una buena plantilla y podemos hacer un papel interesante. Vamos con los pies en el suelo, pero el Marsella tiene una historia en Europa y debemos ser ambiciosos. Y así nos vamos a presentar hoy en el Bernabéu. Con respeto al Madrid, pero con ambición.

-¿Cómo se compite en Francia contra un club, como el PSG, que tiene un potencial económico muy superior a ustedes y al resto de clubes?

-Ellos tienen una plantilla muy buena, con jugadores internacionales que son de los mejores del mundo, pero nosotros siempre competimos pensando en nosotros, no en el PSG o en otro rival. El Marsella tiene una historia, y esa historia dice que somos un club ganador. Y eso es lo más importante. Tenemos que dejar de lado a los otros clubes y luchar con lo que tenemos nosotros.

-¿Qué tal es Pablo Longoria, el presidente español del Marsella?

-Desde el primer día vi en él una persona con mucha pasión por lo que hace. Y es un trabajador incansable. Tengo muy buena relación con Pablo.

-Hábleme de sus orígenes. Su padre y su hermano mayor fueron futbolistas, pero usted de niño hacía boxeo.

-Sí, lo practicaba con mis amigos. De pequeño me gustaba más boxear. pero al final elegí la pasión familiar, que siempre fue el fútbol. Es verdad que al principio no me interesaba mucho, pero mi padre jugaba, mi hermano mayor también… Fue a partir de los ocho años cuando empecé a disfrutar del fútbol.

-Supongo que su madre prefería un futbolista a un hijo boxeador.

-Bueno, lo que de verdad le preocupaba a mi madre era el tema del comportamiento. Le daba igual el deporte que practicara. Lo que le daba miedo es que la gente le dijera que su hijo no tenía una buena educación o no se comportaba bien. Eso era más importante que el boxeo o el fútbol. Yo no era un chico rebelde, pero no me quedaba quieto en casa. Siempre estaba en la calle con mis amigos, jugando al fútbol o haciendo lo que sea. Y ellos estaban muy atentos para que no me pasara nada.

-Se formó en las categorías inferiores del Lens, junto a Varane. ¿Siguen siendo buenos amigos?

-Sí, lo somos. Hemos estado juntos en el Lens muchos años. Yo llegué con 11 y él llegó un año antes. Y no solo nosotros, nuestros padres también tienen muy buena relación.

-Gran parte de su carrera la ha pasado en España. Una temporada en el Sevilla, tres en el Valencia, tres en el Atlético… ¿Qué recuerdos guarda?

-Solo guardo buenos recuerdos. España me dio mucho. Llegué con solo 18 años, y siempre estaré agradecido por cómo me recibieron y cómo me trataron en los tres clubes que jugué. A nivel futbolístico y personal, fue una experiencia fantástica.

-Y, además, ganó títulos. Una Copa en el Valencia y una Liga en el Atlético de Simeone.

-Simeone es un entrenador muy bueno y una persona fantástica. Transmite pasión y exige siempre lo máximo. Fue un privilegio trabajar con él.

-Usted es francés, pero sus padres son de la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo. No debe ser fácil vivir allí.

-República Centroafricana es un país muy grande, con mucho bosque y mucha riqueza natural, pero con muy poca población. Es demasiado grande para seis millones de personas. Un país muy virgen, en el que con pocas cosas se puede crecer a nivel de alimentación y de desarrollo. Un país con un potencial enorme en todos los sentidos.

-¿Cómo ayuda a lograr ese crecimiento y ese desarrollo del que me habla?

-Yo no pretendo cambiar a un país entero. Solo intento ayudar y aportar lo que puedo desde mis valores y desde mi experiencia de vida, que es el fútbol y el deporte. Mis padres me han dado unos valores y con ellos intento hacer lo mejor para el país. Tanto en el deporte como en la educación de los niños. Lo hago junto a mi familia. Intentamos ayudar lo que está en nuestra mano, pero sin pretender cambiar el país ni hacer ninguna revolución.

-Todo esto lo tiene organizado bajo la Fundación Kishian.

-Sí, con esta Fundación hemos impulsado proyectos de deporte y de educación, dando material a los colegios y organizando torneos de fútbol. Esos fueron nuestros primeros objetivos y ahora estamos construyendo nuestras propias instalaciones. Dentro de unos meses tendremos nuestra escuela y nuestro campo de fútbol para que los niños puedan crecer haciendo deporte y que tengan oportunidades en su vida.

-Se vuelca en los niños. Usted tiene cinco…

-Este proyecto es muy importante también para mis hijos. Cuando crezcan, me gustaría que siguieran trabajando esta Fundación. Que entiendan que la vida no es fácil y que hay que esforzarse. Quiero que crezcan con ese espíritu y que se involucren en esta ayuda.

-También a nivel de selección tuvo que tomar una decisión. Jugó con Francia en categorías inferiores (de hecho, fue campeón del Mundial sub-20 con los 'bleus'), pero después decidió representar a la República Centroafricana. ¿Cómo fue este proceso?

-Para mí fue un paso sencillo, porque lo llevaba pensando muchos años. Mi familia tenía más dudas, porque sabían que era un paso importante y tenían miedo por esa competitividad que yo siempre he tenido. Pero yo sentía que debía hacerlo. Pensaba que a nivel de equipo, de imagen, de lo que yo podía transmitir al país y de lo que me podía dar el país a mí, era la decisión adecuada. Francia es mi país, porque nací y crecí allí, pero la República Centroafricana también lo es, porque es el país de mis padres. Y el país que más me necesitaba era República Centroafricana.

-Suena a una decisión emocional, más allá de la deportiva. Como un acto de amor hacia el país de sus padres.

-Sí, hay un amor, claro. Pero para mí, lo importante es dejar un legado. Hay un sentimiento de pertenencia. Y lo que me hizo dar este paso es que yo podía dejar un legado. Algo que ayude a crecer al país y que haya un futuro mejor. Formar parte de la historia de ese cambio. Y eso es lo que me motivó a jugar con la República Centroafricana.

-¿Le gustaría que sus cinco hijos fueran futbolistas?

-Ya veremos… Les gusta mucho el fútbol. Yo preferiría que hicieran otro deporte, porque lo veo como una evolución, pero están creciendo viendo a su padre jugar y es difícil.

-Claro, otro deporte, pero que no sea el boxeo...

-No, no. Boxeo, no.