Entrevista | olympique de marsella

Kondogbia: «De niño, me gustaba más boxear que el fútbol, pero lo elegí por tradición familiar»

Es un viejo conocido de nuestro país. Jugó en el Sevilla, el Valencia y el Atlético. Capitán y peso pesado del Marsella, que hoy empieza la Champions con una complicada visita al Bernabéu: «Somos ganadores y el club más popular de Francia»

Kondogbia, a la llegada al Véldrome el pasado sábado
Kondogbia, a la llegada al Véldrome el pasado sábado
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

El sábado, en el partido del Marsella ante el Lorient, regresó tres tres semanas de baja. Lo hizo como capitán, algo que ha conseguido con solo dos temporadas en el club francés. Geoffrey Kondogbia (Nemours, 15 de febrero de 1993), es un viejo ... conocido del fútbol español. Sevilla, Valencia y Atlético disfrutaron de su fútbol. Ahora lo hace el Olympique, primer rival del Madrid en la Champions 26-26. El mediocentro se sienta con ABC antes de visitar el Bernabéu.

