Keira Walsh, una vieja conocida para las jugadoras del Barça que disputarán la gran final

Una de las grandes protagonistas de Inglaterra es Keira Walsh, que jugó en el Barcelona y conoce a la perfección al grueso de la selección española. La británica también estuvo en la final del Mundial que ganó España en 2023, aunque ella ... ya no piensa en eso sino en alzar la Eurocopa este próximo domingo. «Fue, obviamente, una gran decepción y, como colectivo, probablemente sentimos que no tuvimos nuestro mejor rendimiento ese día. Creo que, como futbolista, uno puede dejarse llevar demasiado por las emociones, y si intentas aprovecharte demasiado de eso, te van a pasar demasiadas cosas», reconoce.

Walsh, titular indiscutible para Sarina Weigman, asegura que aquella final no tendrá nada que ver con la final del domingo: «Es un partido nuevo, un equipo nuevo, y sabemos lo que hemos aportado a este torneo, así que vamos a seguir haciéndolo y centrarnos en lo positivo». La futbolista del Chelsea vio la semifinal entre España y Alemania en la sala de jugadores del hotel de concentración de Inglaterra. «Fue un partido intenso. Creo que Alemania también tuvo ocasiones, pero la selección española es increíble y tiene jugadoras realmente buenas. Pero también sabemos de lo que somos capaces y dónde podemos hacerles daño, así que va a ser un partido interesante», advierte.

Se le recordó su paso por el Barcelona. Durante tres años, Keira Walsh compartió vestuario con gran parte de la selección española. Allí ganó dos Champions League y formó una estrecha amistad con varias jugadoras, como Aitana Bonmatí, Irene Paredes o Jana Fernández. «Hablo mucho con Jana, somos buenas amigas y tengo algunos amigos del Barcelona», explica. «Me estaba escribiendo un mensaje para contarme sobre nuestros dos últimos partidos y que se alegra por nosotras de que estemos en la final». Walsh guarda un recuerdo especial de su etapa en el fútbol español. «Mudarse a otro país a veces es díficil y estás sola, por eso tengo tantas buenas amigas en la selección española, porque siempre me han apoyado», dice. «Irene Paredes siempre me invitaba a cenar con su familia cuando no me sentía bien, y todas esas chicas dedicaban tiempo a cuidarme». A pesar de su buena relación advierte que todo quedará aparcado el domingo: «Después del partido volveremos a ser amigas, pero ahora mismo somos rivales y quiero ganar».

Una de las grandes amenazas para Inglaterra será Aitana Bonmatí, su excompañera en el Barça y autora del gol que dio el pase a España en semifinales. Walsh destaca que no es el único peligro: «Aitana es una jugadora increíble, pero si intentas anularla... Patri Guijarro ha sido una de las mejores jugadoras de este torneo. Así que podemos centrarnos en Aitana, pero también están Patri, Alexia Putellas; y Mariona Caldentey. No nos centramos en una sola jugadora, sabemos lo que podemos aportar defensivamente y confiamos en ello». Además del respeto a España, Walsh transmite seguridad en Inglaterra. «Tenemos muchas jugadoras nuevas en este equipo que tienen mucha confianza y aportan muchísimas cosas nuevas. Es emocionante y podemos centrarnos en lo positivo. Va a ser un gran partido. Vamos a salir por todas», asegura.