Julio Alberto: «Menotti me dijo que no subiera, pero me fui arriba y ganamos»

En la última final de Copa del Rey que el FC Barcelona ganó al Real Madrid (1990) Julio Alberto Moreno (7-10-1958, Candás, Asturias) todavía era futbolista del Barça. Aquella se la perdió por lesión, pero participó de forma decisiva en la de 1983, ... con un centro al segundo palo en el último minuto, tras un recorte eléctrico, que Marcos Alonso cabeceaba a la red después de suspenderse en el aire (2-1). Durante catorce temporadas fue un lateral de élite, cinco en el Atlético y nueve en el Barcelona, 34 veces internacional con España... Pero no era feliz. A su retirada cayó en un pozo sin fondo de adicciones del que estuvo a punto de no salir. Confiesa que en el mundo del fútbol era difícil encontrar compañeros con los que hablar de estos problemas sin ser señalado. Tras más de dos décadas totalmente rehabilitado, atiende a ABC desde el pueblecito de Asturias en el que se refugia. En un día como éste asegura que prefiere hablar de fútbol, aunque lleva todos estos años dedicado a impartir charlas por toda España para combatir las adicciones y en 2023 creó su propia fundación.

¿Qué recuerda de aquella final de Copa de 1983?

Me acuerdo muchas veces porque es de esos partidos y de esos cortes que ponen en televisión y en redes sociales habitualmente. Era un Real Madrid fuerte, tenía un equipazo. Ganar en el último minuto fue algo inesperado, porque precisamente lo que me estaba pidiendo Menotti es que no subiera, que tuviésemos el balón y que nos íbamos a la prórroga. Pero cuando la cogió Diego (Maradona) yo dije, pues nada, yo me voy arriba y a ver qué pasa. Y ganamos y lo recuerdo con mucho cariño sobre todo por el barcelonismo, que viajaron casi 30.000 personas. Además, ésa era una jugada ensayada. Yo sorprendía muchas veces sin balón, cada vez que la tenía Diego un poco escorado en la izquierda yo subía, porque te la ponía en el pie.

¿Cómo era jugar con Maradona?

Era el mejor del mundo en su época, no ha habido otro. Es un orgullo y un honor haber sido su compañero. Era un líder dentro y fuera del campo como no he conocido otro. Y eso que era muy joven. Le venía de familia, de la infancia, estaba acostumbrado a sacar las castañas del fuego a la gente. Y fuera del campo era una persona muy comprometida con los más necesitados y los años que estuvimos con él así lo demostró.

¿Cómo era en esos años 80 la rivalidad Barça-Madrid?

Fuera del campo nos llevábamos maravillosamente bien. Yo he cenado con Juanito, con Camacho, con Benito, con el 'Soso' Gallego… Teníamos una grandísima amistad, porque compartíamos muchas cosas en la selección y la relación de familias. Pero dentro del campo era a morir, como los gladiadores en la arena. Enfrente teníamos a nuestro máximo rival y había que ganar y dejarnos todo en el campo.

¿Ese sentimiento de morir en el campo se mantiene en el fútbol actual?

Yo creo que sí. Pero ha cambiado mucho el carácter, también el arbitraje. Tú ves un partido de Diego en esa época contra el Athletic, el Madrid, las entradas… y ves un partido ahora con Messi o Mbappé y ha cambiado mucho. Pero yo creo que ese sentimiento permanece. Lo veo en algunos jugadores como en Gavi, esa manera de pelear hasta el último segundo. Pero también va en el carácter.

Del lado madridista hemos entrevistado a Santillana. ¿Tiene alguna anécdota con él?

Primero le tengo admiración, como jugador y como persona. Me ha parecido un jugador excepcional, un delantero centro como hay pocos, creo que ya no quedan. Y fuera del campo es un señor, una persona tremendamente educada, al que admiro por sus valores, por sus principios. Tengo muy buenos recuerdos de él, hemos compartido vestuario y me he llevado maravillosamente bien con él.

¿Cómo fue vivir esos cinco años de dominio de la Quinta del Buitre?

Se pasa mal. Quieres conseguir títulos, quieres ganar al Real Madrid que está dominando absolutamente todo, y ves que no llegas y que no es suficiente con lo que tenemos. Nosotros podíamos luchar muchísimo, pero era insuficiente. A veces no te acompañaba la suerte, los resultados, nos faltaba alguna incorporación para dar mayor fuerza al equipo. Pero si aprendí algo en el fútbol, y eso me lo enseñó el Atlético de Madrid y lo apliqué en el Barça, es que nunca tiramos la toalla y que siempre la moneda se da la vuelta y cambia de cara.

No pudo jugar, ¿pero qué recuerda de la final de 1990?

Lo vi en la grada y sobre todo recuerdo cómo celebramos el gol de Julio Salinas (minuto 90), porque íbamos 1-0 y la cosa no estaba clara. Al Madrid en una final o lo rematas o te hace daño.

Ese partido fue el principio del Dream Team y el final de la Quinta. ¿Todo empezó en Cruyff?

Yo con Cruyff estuve tres años y gané Recopa, Copa y Liga. Luego llegó una época dorada ganando cuatro Ligas. Johan fue clave en un momento clave. El club necesitaba un revulsivo, un entrenador que supiera manejar no sólo el vestuario, sino también el entorno, y llegó Johan para hacerlo todo diferente: las ruedas de prensa, el trato en el vestuario, los entrenamientos, el sistema de juego, la forma de tratar el balón… Fue innovador y pionero en una manera de hacer el fútbol y vivir para el fútbol. Él no quería gente en el vestuario parada, a la que no le importara no jugar. Quería a todos preocupados por jugar el domingo y quería a todos enchufados. Y lo consiguió y gracias a eso logró todos los títulos que logró.

¿Qué piensa de esa rivalidad Madrid-Barça en la actualidad? ¿Se ha acentuado?

Son dos grandes clubes, con dos plantillas diferentes, pero muy potentes como ha demostrado el Barça este año. Dos equipos que aspiran a ganarlo todo y a ser los reyes de Europa. Esta rivalidad es sana y es buena para el fútbol. Aunque yo creo que el Atlético también tiene un equipo potente, aunque se haya descolgado al final.

¿Cómo ve la final de este año?

Va a ser muy difícil. Jugarte una final en las circunstancias que está el Madrid no son las mejores para nosotros. A mí me gustaría un Madrid más eufórico y no con ganas de revancha. Creo que en esta situación es el Madrid más peligroso que te puedes encontrar. El Barça tiene que estar muy fino, muy atento, porque el Madrid se juega mucho en esta final, es el peor escenario posible.

¿Qué le parece el Barcelona de Flick? ¿Tanto ha mejorado a Xavi?

Yo creo que hay una parte de herencia de Xavi que ha recogido Flick y que ha sabido hacer equipo. Flick es un entrenador con un currículum que flipas, ha venido para hacer cosas importantes. Es discreto, trabajador y humilde. Pero quiero recordar que Xavi subió a muchos de estos jugadores al primer equipo y los hizo debutar y tendríamos que acordarnos del gran trabajo que hizo con todos estos chicos.

¿Y el Real Madrid? Parece que quieren echar a Ancelotti, aunque gane esta Copa.

Sabía que me ibas a hacer esta pregunta. ¿Tú te imaginas llevar con récords de audiencia tres años seguidos y que por un programa con una audiencia baja te quieran echar? Te darán un toque o te dirán que hay que mejorar. Pero que cuestionen a Ancelotti, que está haciendo grande una empresa y que porque el último semestre no le haya ido bien hablen de echarle, me parece una barbaridad. Me parece un insulto que a Ancelotti le pregunten cada día en rueda de prensa si ha hablado con el presidente, si se va a ir... Si a mí me lo hicieran, no iría más a una rueda de prensa. Porque si tengo tres Champions con el Madrid, dos Ligas, dos Copas… Yo creo que la gente se olvida de todo lo que ha hecho este señor. Como dijo Flick, me parece que cuestionarlo es un insulto.

Schuster era su amigo. ¿Cómo fue tenerlo después enfrente, en el Real Madrid?

Fue una putada. Cuando venía para mi banda yo le decía: vete para el otro lado, házsela a otro, por aquí no vengas. Es el mejor centrocampista que yo he visto en mi vida. No he visto a una persona golpear igual el balón, con la izquierda, con la derecha, y ponerlo donde quiere. Aparte de ser un gran amigo, tanto él, como sus hijos, una persona a la que quiero mucho. Es una maravilla como persona.

Le he leído que con Luis Aragonés era de las pocas personas en el fútbol con las que podía abrirse.

La relación con Luis fue de padre-hijo. Él me veía como un niño, más bien desprotegido, lo debía notar así, y yo confiaba en él para todo. Tenía una relación personal muy buena donde podía hablar de cualquier cosa.

¿Cuando estuvo en su peor momento con las adicciones alguien del fútbol le ayudó?

De esto prefiero no hablar, pero sí hubo algunas personas del mundo del fútbol preocupadas por mí.

Como futbolista de éxito. ¿Uno llega a sentirse inmortal?

Te sientes solo y gestioné mal el éxito y la fama. Es bastante complicado. Hay muchos testimonios de mucha gente, no sólo el mío, sino periodistas, artistas, presentadores, del mundo del teatro y de la música, que han hablado de la salud mental en los últimos años y de cómo gestionamos el éxito. Es un tema difícil que da para un relato mucho más amplio.

¿Su época más feliz fue de joven, con su madre y sus hermanos?

Sí. Yo creo en la familia y en los valores. Con el tiempo te das cuenta de que lo más importante es la familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, y aquellos con los que tienes una verdadera amistad. Y poco más. Y yo cuando echo una mirada atrás siempre digo que en esos años era muy pobre, pero muy feliz con mi madre y mis hermanos, porque estábamos juntos.

Y teniéndolo aparentemente todo. ¿Cómo se cae en el mundo de las adicciones?

No quiero hablar de eso, por favor. Después de una entrevista tan bonita hablando de fútbol, no quiero hablar de eso.

Cuénteme entonces la parte positiva, ¿cómo se sale?

Es complicado. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad y creer mucho en ti para salir adelante.

En su época estaban más desprotegidos. ¿Ahora los jugadores están súper protegidos?

Los futbolistas deben rodearse de gente honesta y buena. Pero es difícil saber quién es honesto y bueno. Lo vas sabiendo a medida que va avanzando esa amistad, con el tiempo. Ahora sí están más protegidos, nosotros no. Pero también es un inconveniente para cuando tengan que salir al mundo real y dejen de estar protegidos. Cuando se vaya acercando la fecha de caducidad de su carrera y tengan que gestionar el día a día fuera del fútbol.

¿Cuál es su labor en la Fundación Relife?

Yo soy el presidente y fundador. Nos dedicamos a la salud mental y a la prevención de adicciones. Tenemos aliados fuertes, bancos, una farmacéutica, y estamos haciendo congresos en toda España para formar, prevenir y educar a los jóvenes y a los padres de todo lo relacionado con el mundo de las adicciones, las pantallas, la salud mental, etc. Llevamos dos años trabajando a tope y estamos muy orgullosos.