Julián Calero, el ex policía que manda al Levante a Primera

La huella que ha ido dejando el madrileño Julián Calero (Parla, 54 años) hasta llegar a la élite no será fácil de borrar sin haber sufrido casi alteraciones en el tiempo, manteniendo un relato sobre el que ha crecido y ha hecho dogma de ... fe en sus jugadores. En apenas tres lustros como entrenador ha ido emergiendo hasta conseguir, este domingo en Burgos, precisamente donde más encuentros ha llevado las riendas de un club, el acceso por la puerta grande a una aristocracia en los banquillos donde cuesta mucho más hacerlo a quienes la fama no les pilló jugando como profesionales en el césped. Un gol de Carlos Álvarez en el último minuto dio al Levante el ansiado ascenso a Primera división en un trepidante y sufrido duelo (2-3).

«Venía del Navalcarnero, tras ser muchas campañas asistente de Lopetegui o Fernando Hierro, entre otros», cuenta Basilio Sancho, capitán entonces de un Rayo Majadahonda donde Calero, que trabajó como policía local en Madrid, asumió en Segunda división B el cargo de primer entrenador. «En el fútbol madrileño se hablaba muy bien de él y cogió el equipo tras el descenso de Segunda», dice el ahora preparador de porteros del club majariego, que recuerda que «sus charlas eran de un perfil Simeone, te tocaba el sentimiento, pero le cesaron y no acabó la temporada». Echa la vista atrás para explicar que «cuando trabajábamos en bloque bajo, sus gritos para bascular en aquel cuadrado en el centro de la zaga aún los tengo en la cabeza. Pero se notaba todo luego en el campo».

Coincide con Sancho el ahora director deportivo del Albacete Balompié, José Verdú 'Toché', que conoció los métodos de Calero en el Real Oviedo, cuando era segundo de Hierro. «Defensivamente nos exigía, crecíamos desde atrás, jugábamos muy juntos. Eso es algo que aún se le ve en los clubes que dirige; ese orden, lo compacto que compiten». Míchel Zabaco, central y capitán de aquel Burgos CF que ascendió a sus mandos, destaca que «hacía trabajar en defensa hasta a los jugadores con más talento. Implicaba a todos, a los currelas y a las estrellas porque es un tipo listo, con las ideas claras».

En Burgos, lugar donde aterrizó de la mano de Michu, con el que convivió en el equipo carbayón de Hierro, sufrió una inestabilidad institucional de la que, según Zabaco, «nos supo aislar. Siempre nos defendió y se posicionó de nuestro lado. Insisto en que es inteligente y sabe cómo apretar, cómo los que tienen más calidad no rabien por tener que defender. Eso fue clave en aquel ascenso, su labor haciendo grupo, no tiene ese rollo de sargento, tiene mucha mano izquierda». No se desmarca de esa línea Vicente Iborra, alma máter del actual Levante. «No es nada policía ni autoritario. No impone, siempre está abierto a escuchar para mejorar».

Un mensaje que llega

«Fernando Hierro se apoyaba mucho en él en el tema táctico. Hierro sabía que Calero llegaba al jugador y eso es algo que se ve actualmente en un equipo joven que ha pasado momentos complicados fuera del campo», asegura Toché, en referencia al Levante. De la misma opinión que el murciano es Iborra, que valora el liderazgo del técnico en una campaña convulsa y en la que el ascenso puede resucitar económicamente al club granota: «Tiene carácter y una de forma de relacionarse que nos llega. En momentos jodidos nos ha transmitido tranquilidad, en momentos de euforia, equilibrio». Redunda el centrocampista en que su mensaje «es claro, con un discurso firme. Su palabra nos ha demostrado que es un compromiso y cuando el equipo le da lo que quiere, él nos da. Las cosas se las estamos poniendo fáciles porque no nos salimos de su guion, sabe llevarnos».

Su papel como motivador es otro de sus ejes medotológicos. Algunos le recuerdan el curso pasado, cuando asumió el control de un Cartagena que se desangraba y al que hizo permanecer en la categoría. José Fontán, central ahora en el Arouca portugués, explica que «sufríamos mucho en lo anímico y, día a día, nos mentalizó para salvarnos. Tuvo una capacidad enorme para hacernos creer y competir contra cualquiera. La pena fue que no hubiera llegado antes». De la misma forma subraya que «con la afición sucedió lo mismo. Les enganchó y les hizo unirse con el equipo. Insisto en que a nivel motivacional hay muy pocos como Calero».

Ese rol se complementa con una labor formativa con los jóvenes. En el Levante, con una plantilla donde solo cinco de los veintisiete jugadores sobrepasan los 30 años, cumple una función que «les ayuda mucho. Les ha hecho sentirse parte del grupo, que peleen como si el club fuera de todos. Su mensaje cala en la plantilla, pero los jóvenes se ven con confianza porque se la transmite», manifiesta Iborra.

El ascenso celebrado este domingo con los de Orriols, una institución agotada las últimas campañas de pelear en los despachos para enmendar el desaguisado económico de anteriores gestores, puede ser la salvación. «No es un momento fácil para el equipo ni para el club. Calero ha tratado de evadirnos del día a día que vivimos con cosas que no son deportivas, pero que nos llegan y duelen», sostiene el capitán, que vio cómo hace apenas dos meses hubo más de una decena de despidos que afectaron al segundo de Calero desde hace varias campañas, Antonio Carmona, o a la propia dirección deportiva encabezada por Felipe Miñambres. En total, en los dos últimos cursos, los granotas han visto el despido de casi 150 trabajadores.

El ascenso certificado en El Plantío puede ayudar a un club con más de cien millones de deuda y que busca capitalizarla entre sus acreedores. Volver a multiplicar los ingresos de derechos televisivos será clave para la supervivencia de la entidad. Y eso que, pese al ascenso las pérdidas que ha estimado el club se van a acercar a los 13 millones. Al menos, en Burgos, guiados por Calero, se consiguió el ansiado objetivo gracias a los goles de Morales, Brugue y Carlos Álvarez.