Quince jugadoras renuncian a la selección tras el apoyo de la RFEF a Vilda

La Federación Española de Fútbol recibió a lo largo del día de ayer un total de quince correos electrónicos de otras tantas jugadoras integrantes de la selección absoluta femenina de fútbol, en los que presentan su renuncia a volver a jugar con el equipo nacional mientras siga al frente el actual seleccionador, Jorge Vilda, con el que mantienen un pulso desde que finalizó la pasada Eurocopa. Esta decisión llega después de la Federación haya apoyado, sin ápice de duda, al seleccionador, que firmó su renovación antes del inicio del europeo de este verano.

La situación de enfrentamiento con el técnico, aseguran en sus misivas, les afecta «de forma importante» en su «estado emocional» y en su «salud», por lo que han decidido renunciar a la selección nacional de España «mientras no se revierta».

El contenido del polémico e-mail

«Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud.

Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida.

Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que desea conseguir el máximo número de éxitos deportivos para nuestra selección.»

Según ha informado la Ser, las jugadoras que han renunciado si Vilda continúa son: Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegui, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Andrea Pereira. Por tanto, no estarían ni la Balón de Oro Alexia Putellas, ni la capitana Irene Paredes, ni ninguna jugadora del Real Madrid.

La Federación emitió anoche un duro comunicado en el que asegura que no va a consentir de ningún modo que las jugadoras «cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias».

El organismo que preside Luis Rubiales incide en el hecho de que no va a admitir «ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo». A su juicio, este tipo de maniobras están totalmente alejadas «de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte», que por tanto son claramente «nocivas».

De acuerdo con la legislación española vigente, indica la Federación en su nota, «no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación». Sin embargo la RFEF quiere dejar una puerta abierta al asegurar que «no las llevará a este extremo ni las presionará». Directamente, no convocará a las futbolistas «que no decidan vestir la camiseta de España y contaría únicamente con aquellas jugadoras «comprometidas». Para ello, la Federación, indica, estaría dispuesta, si es necesario, a alinear a juveniles.

Para la Federación, «este hecho ha pasado a ser de una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. La selección es innegociable. Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito español y mundial», por lo que las anima a asumir «su error» y pedir perdón.

Las malas relaciones entre las futbolistas y Vilda vienen desde hace algún tiempo. Algunas de las pesos pesados de la selección se quejan del bajo nivel de exigencia de los entrenamientos respecto al que viven en sus clubes, así como de las diferencias tan marcadas que hace el seleccionador entre titulares y suplentes, que en opinión de las futbolistas «desmotivan a buena parte del grupo».