Un jugador le exige a un hincha que le devuelva la camiseta por culpa del VAR

Ghandri y el aficionado al que le regaló la camiseta

Sucedió en el partido de la Copa de Rusia disputado en San Petesburgo entre el Zenit y el Ajmat Grozni. Nader Ghandri, defensa del equipo visitante fue expulsado. Al conocer la decisión arbitral, el futbolista tunecino del Ajmat se echó la manos a la cabeza, sonrió irónicamente y se retiró del campo andando.

Cuando enfilaba el túnel de vestuarios, Ghandri se detuvo, se quitó la camiseta y se la lanzó a un compatriota suyo que se la pedía desde la cercana grada.

Aconteceu na Copa da Rússia: o zagueiro tunisiano Nader Ghandri, do Akhmat Grozny, foi expulso no final do jogo contra o Zenit. Ao sair de campo, jogou sua camisa para um torcedor.



— Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 18, 2025

Minutos después. tras la pertinente revisión de la jugada por parte del VAR, se decidió que la tarjeta roja era injusta, así que el colegiado ordenó que avisaran al central del club checheno para que regresara y se reincorporase al partido.

Pero Ghandri no podía hacerlo. No tenía camiseta reglamentaria que ponerse. Así que saltó al césped, se dirigió al aficionado al que se la había regalado y le pidió que se la devolviera.

Final feliz! Depois do jogo, Nader Ghandri reencontrou o torcedor e entregou novamente a camisa do Akhmat. A história que começou viral agora está completa.
— Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 18, 2025

Finalizado el encuentro —ganó el Zenit (2-1)—, Ghandri, autor del único gol de su equipo, se reencontró con el aficionado y le volvió a entregar, ahora definitivamente, la camiseta.

