Después de ver el vestuario visitante de Vallecas en el vídeo viral del Lech Poznan no tengo muy claro si me parece peor el hecho de comportarse así cuando eres el equipo visitante o tener tus instalaciones en esas condiciones. Ya sé que se ... me echarán encima los defensores de lo añejo, del fútbol de los 80, del barro y los tacos de aluminio, que dirán que ahí está el último bastión del verdadero fútbol, pero nadie está reclamando aquí una piscina de hidromasaje, un spa, una ducha con aromaterapia y unas toallas de Loewe. Es sencillo, vayan a un gimnasio cualquiera de ese mismo barrio, Vallecas, un 'low cost' sin ir más lejos, y comparen. Estoy seguro de que el estadio no resiste esa comparación. De verdad, no es ser exquisito, es simplemente entender que en 2025 hay materiales de reforma accesibles mucho más presentables.

Que se hayan cambiado ahí Cristiano y Messi y no hayan protestado, como argumenta Martín Presa, no quiere decir que ese vestuario esté a la altura. Es más, lo de menos es casi el vestuario visitante. Ese campo, propiedad de la Comunidad de Madrid, es un milagro en pie. Los aficionados tienen que soportar deficiencias desde que entran, los accesos son primitivos, los baños te invitan a aguantar tus necesidades hasta llegar a casa, entre las butacas llega a crecer la hierba. Otra vez, no se trata de pedir un mini-Bernabéu, es simplemente seguridad, limpieza y, si no es mucho reclamar, un poco de comodidad.

La excusa del presidente para no invertir es que el Rayo está ahí de prestado, que no es su casa en propiedad y que es la casera (Isabel Díaz Ayuso) la que debe acometer las mejoras. LaLiga tiene responsabilidad, su espectáculo merece unos mínimos y los aficionados se merecen un trato a la altura del precio que pagan por sus entradas. Una cosa, como dijo el exjugador rayista Mario Suárez, es ser humilde y otra ser cutre. El Rayo no tiene el vestuario y el estadio así por ser pobre, lo tiene así porque le da la gana. Así que no pensemos que porque el vídeo del Lech Poznan es un ejercicio de mala baba, Presa está en el lado bueno de esta historia.