partidazo

Martín Presa y la pobreza del Rayo

«No se trata de pedir un mini Bernabéu en Vallecas, es simplemente seguridad, limpieza y, si no es mucho reclamar, un poco de comodidad»

Vinicius y lamine Yamal, cuestión de presidentes

Martín Presa, en el partido del Rayo Vallecano del domingo ante el Real Madrid
Martín Presa, en el partido del Rayo Vallecano del domingo ante el Real Madrid EFE
Juanma Castaño

Juanma Castaño

Después de ver el vestuario visitante de Vallecas en el vídeo viral del Lech Poznan no tengo muy claro si me parece peor el hecho de comportarse así cuando eres el equipo visitante o tener tus instalaciones en esas condiciones. Ya sé que se ... me echarán encima los defensores de lo añejo, del fútbol de los 80, del barro y los tacos de aluminio, que dirán que ahí está el último bastión del verdadero fútbol, pero nadie está reclamando aquí una piscina de hidromasaje, un spa, una ducha con aromaterapia y unas toallas de Loewe. Es sencillo, vayan a un gimnasio cualquiera de ese mismo barrio, Vallecas, un 'low cost' sin ir más lejos, y comparen. Estoy seguro de que el estadio no resiste esa comparación. De verdad, no es ser exquisito, es simplemente entender que en 2025 hay materiales de reforma accesibles mucho más presentables.

