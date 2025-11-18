Suscribete a
España merece campos llenos

«Resultó desolador ver el aspecto de esas gradas, color arena, inmensas e impersonales»

Retenciones para acceder a la Cartuja y problemas para aparcar

España, este martes, en el calentamiento en La Cartuja
España, este martes, en el calentamiento en La Cartuja
Juanma Castaño

Juanma Castaño

La imagen del estadio de la Cartuja casi vacío en el partido de España ante Turquía abre debates sobre la conveniencia de una sede tan grande, tan habitual y tan a desmano dentro de una ciudad como Sevilla. Es cierto que la selección ya estaba clasificada virtualmente ... antes del encuentro, que había muy poco en juego, que faltaban los jugadores con más tirón, pero fue desolador ver el aspecto de esas gradas, color arena, inmensas e impersonales.

