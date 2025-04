Quién es Juan Musso, el portero del Atlético de Madrid en Copa del Rey

Lleva disputados 630 minutos con el Atlético de Madrid, de los cuales 540 son de partidos correspondientes a la Copa del Rey. Y es que en la portería rojiblanca no hay debate para el torneo del KO. Juan Musso (Argentina, 1994) es el guardameta titular para Diego Simeone en la competición en la que aspiran a estar en la final de La Cartuja de Sevilla si logran eliminar en el partido de vuelta de las semifinales al Barcelona.

El argentino, con sus 1,91 metros de altura, es el único que ha logrado disputarle el puesto al esloveno Jan Oblak en los últimos años en la entidad del Metropolitano. El último cancerbero que hizo algo similar fue Miguel Ángel Moyá.

El reto para el de San Nicolás de Los Arroyos es gigante. El partido de su escaparate y sus guantes pueden ser decisivos para el pase del Atlético a la final del próximo 26 de abril, así como para demostrar que Oblak sí que tiene suplente.

El portero hizo un buen partido en San Mamés en el único encuentro de LaLiga que ha disputado, cuando Oblak se encontraba lesionado y no pudo participar en el duelo ante el Athletic. A lo largo de toda la Copa del Rey ha jugado seis partidos en los cuales ha dejado cuatro veces la portería a cero: ante el Vic (0-2), frente al Marbella (0-1), ante el Elche (0-4) y contra el Getafe (5-0). Recibió un gol ante el Cacereño (1-3) y el póker de goles encajado contra el Barcelona en la ida de Montjuïc.

Quién es Musso y en en qué equipos ha jugado

El ex de Racing Club de Avellaneda, Udinese y Atalanta es un fiel admirador de Gianluigi Buffon, y coincidió con la etapa del Cholo en el citado club argentino. Internacional con Argentina, formó parte de los combinados que ganaron la Copa América 2021 y la Finalísima 2022. Sin embargo no participó en el Mundial de Catar 2022 que conquistó la albiceleste.

«Cuando tenía 17 años fue el primer entrenador que me llevó a una pretemporada con Racing, sé cómo trabaja. Sobre todo se lo que me pueden exigir y ser exigido. Tengo que ver sí o sí como una posibilidad cerca el ganar títulos. No puedo no pensar que se pueden conseguir cosas importantes», desveló el portero durante su presentación como nuevo jugador rojiblanco.

Su cesión desde la Atalanta se termina el próximo mes de junio y, ya que no se renovará automáticamente al no alcanzar el mínimo de partidos jugados, el equipo de Simeone deberá negociar con el conjunto italiano si quiere que continúe.