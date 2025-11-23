Suscribete a
Juan Iglesias, del exilio a la élite

El pucelano pasó del rechazo del Valladolid al barro en el filial del Logroñés antes de encontrar el éxito en Getafe, este domingo visitado por el Atlético

Juan Iglesias posa para ABC en el Coliseum
Daniel Cebreiro

El último parón de selecciones del año llegó a su fin y este domingo vuelven a escena el Atlético de Madrid y el Getafe en el derbi madrileño que acoge el Coliseum (18.30, Dazn). Prefiere mantenerse en la rueda de la competición, pero ... estas dos semanas de descanso le sirven a Juan Iglesias (Valladolid, 27 años) para desconectar y coger energía. Un jugador asentado en la élite después de ser rechazado en el club de su casa y labrarse una nueva oportunidad en el fútbol semiprofesional. Y a unas semanas del día más especial de su vida: el estreno de su paternidad con el nacimiento de sus mellizos.

