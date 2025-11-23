Juan Iglesias, del exilio a la élite

El último parón de selecciones del año llegó a su fin y este domingo vuelven a escena el Atlético de Madrid y el Getafe en el derbi madrileño que acoge el Coliseum (18.30, Dazn). Prefiere mantenerse en la rueda de la competición, pero ... estas dos semanas de descanso le sirven a Juan Iglesias (Valladolid, 27 años) para desconectar y coger energía. Un jugador asentado en la élite después de ser rechazado en el club de su casa y labrarse una nueva oportunidad en el fútbol semiprofesional. Y a unas semanas del día más especial de su vida: el estreno de su paternidad con el nacimiento de sus mellizos.

Nacido en la capital del Pisuerga, hijo de un empresario de decoración y una enfermera, sus primeros toques a un balón llegaron junto a su hermano mayor. Y con el apoyo inquebrantable de sus padres, progresaba adecuadamente en las categorías inferiores del Valladolid. «Mis padres siempre han ido a los torneos, nos han grabado todos los partidos, nos han apoyado, nos han recogido, nos han llevado. Ahora recuerdas esas cosas y dices 'joder, vaya esfuerzo', cuando en ese momento nunca sabes si tu hijo va a conseguir llegar. Ojalá con mis hijos pueda apoyarles como lo han hecho ellos», recuerda con ABC un Juan Iglesias casi emocionado.

Su temprano debut con el filial vallisoletano tras recorrer todas las categorías le hacía ser optimista en cuanto a su futuro como futbolista profesional. Sin embargo, todo cambió en el último día de mercado del 2017. El club pucelano llegó a un acuerdo con el Watford y cuatro futbolistas llegaron a Pucela en calidad de cedidos para desarrollarse en su segundo equipo. Lo que implicó deshacerse de jugadores de la casa, entre ellos un Juan Iglesias que llevaba once años vistiéndose como blanquivioleta. «Fue un palo importante. Cambió mi vida de un día para otro prácticamente, con 18 años tuve que adaptarme rápido. En ese momento tuve muchas dudas de si seguir o no. Tengo un recuerdo muy duro de ese momento».

La mejor opción que encontró a unas horas del cierre del mercado fue el Logroñés B en Tercera. Un exilio contra su voluntad en el que, de nuevo, aparecieron sus padres como apoyo fundamental. «Fueron muy importantes para ayudarme a a seguir, a no tirar la toalla. Siempre recuerdo las palabras de mis padres: 'El fútbol no acaba en Valladolid'. Es algo que ahora me pone la piel de gallina al recordarlo».

Resurgir en Logroño

Su primera temporada en la capital riojana fue complicada y no fue hasta el segundo año cuando empezó a ver la luz. Una mejora personal y deportiva que le permitió asentarse en el primer equipo, entonces en Segunda B, y recuperar la ilusión y el optimismo por su carrera en el fútbol. «Logroño es una ciudad que me dio mucha energía, me sacó de un momento muy complicado. Conocí gente que me ayudó mucho. El club también confió en mí, me ayudó una barbaridad a adaptarme. Tuve la gran suerte de caer allí».

Un año después, llegó una oferta del Getafe para recalar en el filial azulón, en el que tardó una campaña y media en dar el salto al primer equipo, con el que debutó en diciembre de 2020. Ahora, es una pieza imprescindible para Bordalás y un defensor a ultranza del conjunto getafense, cuyo criticado estilo vuelve a debate de tanto en cuanto, lo que se traduce en una buena noticia para Juan Iglesias. «Cuando terminan los partidos y la gente hace ese tipo de comentarios es buena señal porque significa que no te han ganado». Una forma de manejar los tiempos del partido que el vallisoletano ve en todos los equipos. «La gente que diga que su equipo eso no lo hace está mintiendo. Yo no lo critico, es algo totalmente normal que todos hacen».

Aunque ese otro fútbol tiene sus límites, como le hizo ver a Vinicius en su enfrentamiento en el pasado Getafe-Real Madrid. «Cada jugador busca sus fórmulas para desconcentrar al rival, pero las provocaciones tienen que llegar hasta un punto, siempre con respeto. Eso es algo que cada jugador debería saber hacer bien, saber manejarlo y no pasar esa línea».

Situaciones que se viven en un terreno de juego, pero que pasan a un segundísimo plano ante el gran día que se avecina para Juan Iglesias y su pareja, la modelo e 'influencer' Estela Grande: el nacimiento de sus mellizos, un niño y una niña. Una feliz noticia que tuvo su momento de choque cuando se enteraron de que, en vez de uno, había dos bebés en camino. «Lo recuerdo como un shock, pero con mucha alegría también. No te esperas que te vayan a decir que hay dos. De hecho, cuando vio el segundo, nos dijeron 'voy a mirar a ver si hay otro', y dije 'deja de mirar a ver si va a aparecer otro y el shock va a ser más grande'. Al principio es un poco shock, pero luego lo piensas fríamente y dices 'qué bonito tener dos a la vez y que encima sean un niño y una niña'. Es como lo perfecto». Unos meses para que la vida de Juan Iglesias, que pasó del exilio a la élite, dé un vuelco.