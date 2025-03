José Luis Martínez-Almeida: «El trato que se le da al Atleti es injusto»

—¿Qué supone el deporte en su vida?

—Es fundamental y cada vez más. De pequeño, quería ser futbolista. He jugado al tenis, he practicado esquí y mi gran pasión es el golf. Dos mañanas a la semana, viene un entrenador a Cibeles.

— ... Contra todo y contra todos. Usted es de los pocos políticos del Atleti. ¿Es más fácil ser del Madrid?

—Relativamente. Me gustaría que la gente, del Madrid o cualquier otro equipo, sintiera por un segundo la felicidad que conlleva ser del Atleti. El tsunami de emociones que supone.

—Lo del tsunami de emociones se lo he oído antes a otros.

—Es que a mí no me gusta el fútbol. Me gusta el Atleti y la filosofía que tenemos. Ganar sí pero, por encima de eso, sentir esa camiseta. He llorado más veces de alegría que de tristeza. La vida, sin sentimiento, es difícil de entender. Y el sentimiento rojiblanco… uf.

—Cuénteme ese momento de felicidad plena con su Atleti.

—La liga de 2021, cuando fuimos al Metropolitano, aún en pandemia y el equipo, sabiendo que mi madre fue la que me inoculó en vena mi pasión, me entrega la habitual camiseta con su nombre. Era el mejor homenaje que le podían hacer a ella y a todos esos que están en el tercer anfiteatro, animándonos. En lo deportivo, la final de copa del 92, en el Bernabéu, frente al Madrid de la Quinta del Buitre, que aún jugaba muy bien. O la Liga del 96. Mi primera Liga.

—¿Han empezado ya las negociaciones con Teresa para que su hijo sea rojiblanco?

—No es negociable. Cedo en todo, salvo en eso. En todo. Para mí es importantísimo ir con mi hijo al Metropolitano. Esto es de padres a hijos. Es la ilusión de mi vida.

—Suena a acción preventiva.

—Quiero transmitirle los valores del Atleti, que son esos con los que muchas veces afrontamos la vida, que no siempre es ganar y que hay que estar preparado para encararlos.

—Lo del penalti de Julián fue…

—Crueldad infinita. Este equipo no merece tanta crueldad: Lisboa, Milán, Bruselas. Y esto no va con las ridiculeces que cuentan de que somos perdedores. A mi equipo le pido que compita. ¿Cuántas aficiones hubieran aguantado la crueldad que hemos soportado nosotros en esas ocasiones y seguirían siendo tan leales?

—Dicen que era el peor Madrid en mucho tiempo.

—Me siento orgulloso de lo que hizo mi equipo en esos 180 minutos. Y, en la crueldad de la derrota, se comportaron como señores.

—¿Fue tibia la respuesta de la propiedad con el arbitraje?

—La regla se aplicó injustamente. Y el árbitro debió ir a verlo al VAR. Se debería haber repetido ese penalti. No fue un toque voluntario, si es que hubo toque. Pero ir contra la UEFA es ir contra un muro.

—Las injusticias se combaten, que usted es del Atleti.

—El ejercicio de lo inútil sólo conduce a la melancolía. Y esto es inútil.

—La edad ¿aplaca el antimadridismo?

—Lo primero, que gane el Atleti. Mire, a mí Florentino Pérez me ha dicho que su rival es el Atleti. Es natural que él quiera que perdamos y nosotros, que pierdan ellos.

—¿Florentino le ha dicho eso?

—Él creció en la época en la que, frente a los Di Stéfano, Puskas, Kopa, estaban los Collar, Peiró y Mendoza. No hay que escandalizarse cuando admito que quiero que pierda el Madrid. Como alcalde, tengo que alegrarme de que gane una Champions, porque es buena imagen para la ciudad. Como aficionado, insisto, prefiero que pierda.

—¿Con qué tres bienes del Madrid se quedaría?

—Con que ganan aún sin quererlo, por vocación natural; con Modric y con su sección de baloncesto.

—¿Y del Barça?

—Con su capacidad para encajar decepciones y seguir luchando; con Iniesta, porque tipos como él nos hacen mejores como sociedad y con sus 11 secciones polideportivas y las correspondientes femeninas.

—¿Qué no cedería jamás del Atleti?

—La afición, que es maravillosa salvo los 4 que tiran mecheros; no cedería el escudo, ni al Cholo, al que le estoy muy agradecido.

—¿Hay racismo en nuestro fútbol?

—Descerebrados hay en todo el mundo y la generalidad es injusta. España no es racista, aunque ha habido episodios que sí lo son y no sólo hablo de Vinicius. Otros jugadores también lo han sufrido, como Nico o Diakhaby. La mayoría de jugadores no tienen problemas.

—¿Por qué cree usted que la RFEF está siempre bajo sospecha?

—No deja de ser curiosa la disociación entre la excelente gestión deportiva y los escándalos institucionales. Igual hay que reforzar mecanismos de control y transparencia. A ver si Louzán puede encauzar esta situación. Hay que darle esa oportunidad.

—¿Quién va a ganar la Champions?

—Sé quién ha ganado 6 de las últimas 10 y, por tanto, quién la va a competir hasta el último momento. Y sé que hay gente del Barça que quiere una final contra el Madrid, porque le han ganado los últimos partidos. Que tengan cuidado.

—¡Ni el beneficio de la duda le otorga al Barça!

—En mi opinión, para el Madrid puede ser más complicado enfrentarse al PSG que una final contra el Barça.

—La Liga.

—El Barcelona lo tiene más encarrilado. Y es difícil que el Madrid le gane el goal average en Montjuic. Pero no descarto al Atleti.

—Tras la remontada culé cuesta creer.

—Más importante que ese partido fue perder en Leganés y en Getafe.

—La Copa.

—Esperemos que el Atleti.

—No se venga arriba, que dicen que el Atleti es conformista.

—Que miren cuántos equipos han jugado la Champions de forma consecutiva los últimos 10 años. No más de 7 u 8. Y que miren cuántos grandes clubes no va a jugar el Mundial de Clubes. El Atleti sí. Por cierto: a todos los que dicen que frente al Madrid nos echamos para atrás, que recuerden que el mejor del partido fue Courtois.

—Eso dice Simeone, que el Madrid sufrió.

—Y se le critica. Pero si ves la celebración de los jugadores del Madrid, me da la sensación de que sufrieron mucho.

—Me ha convencido. Compro el discurso.

—Es un discurso medido. ¿Para qué ponerte la presión a la que ya te someten otros?

—Sin acritud, ¿verdad?

—Es que creo que el trato que se le da al Atleti es injusto. Pretender que compita al nivel de Madrid o Barcelona con el presupuesto que tiene. En 20 años, sólo hay un equipo que les ha ganado a ambos la liga en dos ocasiones y que les ha competido. El resto, van y vienen. Y que, en 23 años, ha jugado finales de Champions. El Atleti.

—¿Cuándo dice que deja la política para gestionar algún área del Atleti?

—Je, je… No me lo planteo. A mí me gusta ir a mi abono. Lo que me hace feliz es ser aficionado del Atleti.