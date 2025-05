José Juan Romero, un curioso ingeniero de ascensos idolatrado en Ceuta: «No sé nada de fútbol, de la vida todo»

Es hombre de frases llamativas y una de sus preferidas luce en su perfil de X «De fútbol no sé nada, de la vida todo». Nueve palabras que, sin embargo, contradicen la espectacular carrera de Juan José Romero (Gerena, 50 años) en los banquillos. El entrenador sevillano es artífice desde la pizarra del éxito de la Agrupación Deportiva Ceuta FC, conjunto que, tras asegurar el domingo el ascenso con un triunfo en Fuenlabrada (1-2), devuelve a la Ciudad Autónoma al mapa del fútbol de plata después de 45 años de ausencia. Una gesta en la que el míster, aunque le gusta huir de protagonismos, tiene gran parte de responsabilidad.

La aseveración de que José Juan Romero no sabe nada de fútbol no entra, ni mucho menos, en los esquemas del jerezano Edu Villegas, director deportivo de la AD Ceuta FC y figura clave en la elección del sevillano para el banquillo caballa. «Estamos hablando de un entrenador nivel dios en todos los sentidos. Nivel táctico, técnico, gestión de grupo, valores humanos...», afirmaba gráficamente hace meses en una entrevista al ser preguntado por el técnico, que llegó en verano 2019 al club, en que cumple su segunda etapa. En la primera sacó al equipo de Tercera Federación y el domingo le aupaba al fútbol profesional.

Como la mayoría de los entrenadores, Romero fue fraile antes que cura y comenzó en el mundo del fútbol como jugador. Inicios en su Gerena natal con el equipo de su pueblo hasta que dio el salto a la Tercera división andaluza para defender al Tomares. Una aventura a la que siguieron posteriores fichajes por otros dos equipos de la provincia de Sevilla: el Cerro del Águila y el Dos Hermanas. Una carrera truncada de la manera más curiosa. «Terminé tirando un penalti. Ahí me rompí y decidí que me retiraba», explicaba a su llegada al banquillo del Ceuta en 2019 después de haber celebrado, dos años antes, su primer gran ascenso al guiar al filial del Betis hasta la desaparecida Segunda B (entonces la categoría de bronce del fútbol).

Un estilo llamativo

El juego asociativo impuesto desde el banquillo del Gerena, una apuesta por el toque aunque sin renunciar a la verticalidad para no aburrir, llamó la atención del Betis y su entonces entrenador, Pepe Mel, preparó varios duelos contra el Barcelona disputando amistosos contra el equipo de José Juan Romero por su estilo similar al de los azulgranas, aunque varias categorías por debajo en el escalafón del fútbol. Seguidor confeso del conjunto de Heliópolis, esa relación con la entidad verdiblanca acabó desembocando en su fichaje como responsable del filial bético. Allí sembró otra de sus célebres frases durante una de sus arengas a los canteranos, unas palabras que dejaron huella en el beticismo: «Si fallan las fuerzas mírense el escudo. No hay nada más bonito en el mundo».

Finalizada su etapa en el equipo de sus amores, Villegas convenció al gerenense para que hiciera las maletas, se embarcara en un ferry y se uniera al Ceuta. En su segunda temporada, la 2020-21, logró el ascenso con el conjunto caballa de Tercera a Segunda RFEF. Un éxito que tuvo continuidad, pero a cientos de kilómetros porque el siguiente curso cambió Ceuta por Alicante, donde ascendió al Eldense a Primera Federación.

Viaje de ida y vuelta porque José Juan Romero regreso a Ceuta en 2022 tras el horrible inicio de curso de los caballas en Primera Federación, categoría a la que el conjunto de la Ciudad Autónoma había ascendido de la mano de Chus Trujillo.

En la plaza ceutí, el míster se ha ganado el respeto, pero sobre todo el cariño, de una afición que ahora lo idolotra. En el curso de su regreso, Romero mantuvo al equipo en el peldaño de bronce, la siguiente temporada metió a los caballas en el playoff de ascenso a Segunda división y el pasado domingo celebró junto a sus jugadores y Luhay Hamido, presidente del club con el que mantiene una excelente relación, el salto al fútbol profesional.

Un ascenso después de encadenar una espectacular racha de 23 partidos consecutivos sin conocer la derrota. La AD Ceuta no pierde desde que lo hiciera el 17 de noviembre del pasado año en el Alfonso Murube frente al Alcorcón (0-2).

Así es Juan José Romero, uno de esos técnicos modestos que honra el 'Día del Entrenador' que se celebra este martes, 13 de mayo. Un preparador que, lejos de su frase en X, sí sabe, y mucho, de fútbol. En Ceuta son testigos de primera mano.

