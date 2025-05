Jon Guridi: «Estoy agradecido de haberme lesionado de gravedad. Me hizo abrir los ojos»

Llegan las últimas cinco jornadas de Liga, en las que se dan cita equipos jugándose la vida con otros casi de vacaciones, como ocurre este sábado en Mendizorroza entre un Alavés con dos puntos sobre el descenso y un Atlético sin nada por lo ... que pelear (14.00, Dazn). Uno de los fijos entre las filas vitorianas es Jon Guridi (Azpeitia, Guipúzcoa, 1995). Surgido de Zubieta, una grave lesión de rodilla a los pocos días de debutar con la Real le hizo plantearse dejar el fútbol. Ocho años y dos ascensos para pasar de Segunda B a Primera después, se muestra agradecido al aprendizaje acumulado de los más de doce meses en el dique seco.

—¿Cómo se afrontan las últimas cinco jornadas en plena pelea por la permanencia?

—Nunca es bonito estar en esta situación. Éramos conscientes desde el principio de que esta categoría no iba a ser fácil y nos va a tocar pelear hasta el final con muchos enfrentamientos directos que todavía les quedan por jugar, como Las Palmas y Leganés. Tenemos que esperar hasta el final, pero nosotros estamos trabajando muy duro día a día con el objetivo de lograr la salvación. Yo estoy convencido de que todos juntos, afición y equipo, lo vamos a sacar adelante.

—¿Cómo es el trabajo ante la presión que conlleva esta agónica pelea?

—Al estar en esta situación te presionas tú mismo. Quieres seguir en Primera división, como todos. Sí que es verdad que el jugar estos partidos no quita que sea un partido más. Pero la situación te lleva a pensar 'si descendemos, ¿qué pasa?'. Esas cosas cada uno las tiene que gestionar de la mejor manera posible. Yo intento centrarme en el día a día, en dar lo mejor de mí mismo en lo que depende de mí. Los resultados tampoco dependen de mí. Lo único que puedo hacer yo es centrarme en mí, en dar lo mejor, y a partir de ahí, los resultados llegarán más fácil.

—¿Ve los partidos de sus rivales o prefiere desconectar?

—Cuando suelo tener tiempo sí que veo los partidos tranquilamente en casa. Los que van por debajo, obviamente, es mejor que que no puntúen. Pero no depende de nosotros. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, en intentar sacar los puntos, sobre todo en casa, que este año nos está costando. Ahora, en los últimos cinco partidos que nos quedan, tenemos tres en casa. Llegamos en buena dinámica en los últimos partidos y sabemos que tendremos un partido complicado. Pero yo estoy convencido de que lo podemos sacar adelante o, por lo menos, sacar algo positivo.

—En Mendizorroza se vive uno de los mejores ambientes de la categoría. Contar con una afición tan apasionada, además de una ventaja, ¿supone una presión añadida?

—No, para nada. La afición te empuja a dar lo mejor de ti. Aquí cuando no están saliendo las cosas tampoco te pitan como pasa en otros estadios. Nosotros tenemos todo el apoyo de la afición. Desde que vine aquí lo han demostrado, ya lo he visto y para nada más presión. La presión nos la metemos cada uno a nosotros mismos. Sabemos que la afición va a estar ahí, en las buenas y en las malas.

—Su próximo rival es el Atlético, un equipo con la temporada finiquitada a falta del Mundial de Clubes. ¿Es mejor enfrentarse a un equipo con algo en juego o sin tensión ni nada que perder?

—Yo creo que vendrán igual de motivados. Si que es verdad que ahora mismo igual la lucha por la Liga ya la tienen perdida. No se puede saber, pero yo creo que ya no ganarán la Liga y están prácticamente clasificados para la Champions, pero al final son profesionales, quieren ganar siempre y al ser uno de los grandes equipos, seguro que saldrán con todo, con la motivación de ganarnos. En los últimos partidos ellos también llevan una buena racha y se está viendo que quieren ganar, que tienen hambre y seguro que será un partido difícil.

—Como excompañero suyo, ¿se esperaba el gran rendimiento de Giuliano en el Atlético?

—Sí, la verdad que sí. El año pasado fue duro para él con la lesión que tuvo en pretemporada y luego le costó entrar. Pero cuando entró acabó la temporada a un nivel muy, muy alto y yo me lo esperaba. Es un chico que tiene mucha personalidad, mucha hambre, físicamente es un animal, también tiene muchas ganas, tiene mucha actitud. En el Atlético también es lo que te piden, aparte de ser buen jugador, obviamente. Pero Giuliano tiene esa casta, esa sangre. Lo ha hecho en cada partido y le da mucho resultado.

—¿Percibe una tensión mayor en el tema arbitral?

—Del tema arbitral no me suele gustar hablar, pero lo que sí choca un poco es la diferencia de criterios con manos, rojas... Para ellos es un trabajo difícil, tienen mucha presión. A veces acertarán, otras fallarán, como todos los seres humanos. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. A centrarnos en el equipo, en lo nuestro, que lo estamos haciendo bien, aunque hayamos merecido más puntos de los que tenemos. Nos va a tocar estar aquí peleando hasta el último partido y ojalá salgamos.

—¿Los futbolistas podrían hacer más fácil su labor? Desde la llegada del VAR cada contacto se exagera buscando una revisión para sacar provecho de ella.

—Al tener el VAR, para ellos es más fácil incluso. Porque si es una jugada clara les avisan. Pero bueno, hay situaciones que aplican diferentes criterios, según qué partido y según la situación. Para el jugador, cuando estamos jugando en caliente, tampoco es fácil tener la mente fría. Para ellos es un trabajo difícil y nosotros los jugadores intentamos ayudarles en todo momento.

—A los pocos días de su debut y primera titularidad con la Real Sociedad, sufrió una grave lesión en la rodilla. ¿Qué aprendizaje mantiene de lo vivido entonces?

—Cuando me dicen que me tengo que operar, la Real se portó muy bien conmigo. Ya tenía acordada la renovación y justo el día que me dicen que me tengo que operar, me renuevan ese mismo día. Eso para mí fue muy importante, que depositara tanta confianza en mí. Hasta que no te lesionas de gravedad, no sabes lo que vas a sentir. Cuando estás lesionado, valoras más lo que tienes, el día a día, disfrutar de cada entrenamiento. Yo, sinceramente, estoy agradecido de haber tenido esta lesión porque me ha hecho abrir más los ojos y ser más consciente de que estoy haciendo lo que me gusta. A mucha gente le gustaría estar haciendo algo que de verdad le apasiona y yo estoy muy agradecido.

—Tras ello, pasó de pelear por jugar en Primera a bajar al barro, a Segunda B con el Mirandés.

—Era una época donde justo estaba asomando la cabeza en el primer equipo, pero estuve lesionado más de un año y no me encontraba bien. Sabía que me iba a tocar salir en el filial. Empecé la vuelta después de la lesión, pero también tenía cierta edad, no era sub-23 y sabía que tenía que salir. El mejor sitio que me pudo tocar fue Miranda. Conseguimos el ascenso, yo conseguí lo que buscaba que era tener la continuidad de jugar muchos minutos, muchos partidos y ya me dejó de doler la rodilla. Estuve otro año más en Segunda en el que hice un buen año llegando a las semifinales de Copa, contra la Real de hecho, y luego volví a la Real dos años más, hasta que vine a Vitoria, al Alavés.

—Tras celebrar dos ascensos en Miranda y Vitoria, ¿qué diferencias aprecia entre la pelea por subir y por mantener la categoría?

—Pelear por el ascenso es una cosa positiva y pelear por el descenso es negativa. Por descender te presionas a ti mismo y por ascender igual, también tienes en mente que quieres conseguir el ascenso. Te presionas por una cosa o por otra. La mente quiere conseguir los objetivos y hay que saber gestionar esas emociones, esos sentimientos. Eso no quita que el del Atlético sea un partido más. Nos tenemos que quitar la presión y jugar como sabemos.

—¿Qué tal se compatibiliza la paternidad con el fútbol de élite?

—Te quita momentos de pasar con tu hijo, pero también lo tienes en el día a día. Después de entrenar, en las tardes tengo tiempo para estar con él. Estoy muy feliz, me aporta mucha felicidad. Cada vez que llego de entrenar, ver al niño cuando no ha sido un buen día o no te han salido bien las cosas, cuando lo ves te cambia todo, te cambia el humor también. Me da muchas cosas para que me sienta alegre.