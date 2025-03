Hay fidelidad a un club. Pero puede existir fidelidad a una ciudad donde se ha sido dichoso. El tiempo, en los derbis, va instalando a las personas, si son de ley, y olvidando o limando las asperezas. Hablo de Sevilla y hablamos de Diego ... Rodríguez, central canario que del Betis se fue al club de Nervión por lo que el poeta alababa de la ciudad hispalense : «Y Sevilla».

Hay que retrotraerse al fútbol que nos parió, cuando todo fue posible, llegando los noventa. Y un central canario que soñaba, primero con el Tenerife y después con la Península, en un anhelo de latitudes diversas. Diego, entonces y ahora, gozaba de esa fisonomía del corte de balón, la ubicación exacta, la cabeza centrada porque en el balompié de antaño no todo fue un despiporre de las palcos trasladado al verde.

Aterriza en 1982 en la avenida de la Palmera y allí empieza a entender la forma de vida de los godos del sur, y una ciudad que no tiene Padre Teide pero sí un Dios por primavera y un corazón doble más que partido: Joselito y Belmonte, Betis y Sevilla, claro. De bético se casaría con la cantante Lucía, sevillana de nacimiento y trianera de adopción.

Querido por la grada, le recuerdan no sólo la mentada estampa de central guerrero, también que era una roca y una garantía al mismo tiempo. Hay que situarse en el tórrido verano hispalense, 1988, y aquí el protagonista que siente que si media ciudad le admira, el club no tanto. Manejaba ofertas de otros equipos de primera, pero optó por no dejar la urbe donde estaba siendo dichoso. En una ciudad de costumbres fijas esto supuso un vuelco.

El runrún había crecido en el verano después de que el Betis se salvó en los estertores y el jugador fue convocado a la Eurocopa de Alemania. En 'su' Sevilla FC trabó amistad con Iván Zamorano, coincidió con Maradona. Hitos que recuerda con cariño este futbolista que jugó 23 derbis en la ciudad dual. Con aplausos y silbidos.