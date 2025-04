Jenni Hermoso dice sentirse «víctima de una agresión» y denuncia presiones por parte de la RFEF

Jenni Hermoso ha roto su silencio para contar su versión de lo ocurrido tras el beso no consentido de Luis Rubiales en la final del Mundial. La jugadora de la Selección española ha sido muy clara, desmintiendo la versión que el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha transmitido este viernes a los medios en la Asamblea General Extraordinaria, y ha denunciado sentirse «víctima de una agresión».

«Me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado», ha comenzado explicando en este comunicado. Estas declaraciones han seguido a las que las jugadoras de la Selección han lanzado minutos antes justificando su renuncia a la Selección si «continúan los actuales dirigentes».

La futbolista ha negado se llegara a producir «la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, fue un beso consentido». «Quiero reiterar, como ya hice en su momento, que este hecho no había sido de mi agrado», ha revelado.

Jenni Hermoso fue «presionada» para respaldar a Rubiales

Hermoso ha admitido que la RFEF «ha presionado» a su entorno «para que diera un testimonio que poco o nada tiene que ver» con lo que ella vivió en primera persona durante la celebración del Mundial: «He estado en una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del Sr. Luis Rubiales».

«Estoy segura de que, como Selección Nacional Campeona del Mundo, no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora», ha señalado la delantera madrileña. En este comunicado, también ha hecho referencia «a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciado en los últimos años»: «Este hecho es solo la gota que colma el vaso. Actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años».

Jenni Hermoso ha lanzado un mensaje más a la Federación y a Rubiales por las presiones recibidas: «No tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad, sin respetarme, en un momento histórico para mí y para el deporte femenino de este país». También ha recordado que no puede ser su responsabilidad «asumir las consecuencias de transmitir algo en lo que no creo».

Asimismo, ha reiterado la decisión de ella y las otras 80 futbolistas de renunciar a la Selección hasta que la situación cambie: «He tomado la decisión de no volver a jugar para la Selección mientras continúen los actuales dirigentes».

