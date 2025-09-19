Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Última hora
Estonia denuncia que tres aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo

entrevista abc

Javi Puado: «Queremos darle una alegría a la afición; podemos ganar al Madrid»

El capitán del Espanyol atiende a ABC antes de visitar al Real Madrid mañana

Rosell y Bartomeu, ante la juez por los pagos del Barça a Negreira

Javi Puado
Javi Puado abc

Ricard López

Es la figura del Espanyol. El capitán, el hombre gol. Un perico de cuna que, pese a haber sido sondeado por varios equipos de gran nivel, viene de firmar una renovación que aún agranda más su aura de referencia espanyolista. Javi Puado (Barcelona, 25 ... de mayo de 1998) atiende a ABC, en la Fútbol Fiesta organizada por Decathlon, antes de afrontar el difícil reto de visitar el Bernabéu, donde los catalanes no ganan desde hace 30 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app