Javi Puado: «Queremos darle una alegría a la afición; podemos ganar al Madrid»

Es la figura del Espanyol. El capitán, el hombre gol. Un perico de cuna que, pese a haber sido sondeado por varios equipos de gran nivel, viene de firmar una renovación que aún agranda más su aura de referencia espanyolista. Javi Puado (Barcelona, 25 ... de mayo de 1998) atiende a ABC, en la Fútbol Fiesta organizada por Decathlon, antes de afrontar el difícil reto de visitar el Bernabéu, donde los catalanes no ganan desde hace 30 años.

¿Se ven capaces de ganar al Madrid?

Nosotros vamos con confianza de que podemos hacerlo. Todo pasa por hacer un partido de diez, o bueno, de cien, y que ellos no tengan el mejor día. Porque recuerdo algún año que hemos empezado ganando y luego nos han remontado; la calidad de sus jugadores es enorme.

El Espanyol va rodado. Son terceros en Liga pero venían de salvarse en el último partido. ¿Qué ha cambiado en el equipo?

Veo a un equipo sólido, creo que estamos bien en defensa y venimos haciendo un buen trabajo desde la pretemporada. A partir de ahí también son rachas y dinámicas. Hemos ganado partidos difíciles y hemos sacado 10 puntos de 12 posibles. Estamos muy contentos y hay que seguir igual.

La afición lleva toda la semana con el 'y si'.

Es bonito que la gente tenga ilusión y nosotros vamos a dar el máximo para intentar sacar los tres puntos. Está claro que es un campo difícil, tienen muy buenos jugadores y en cualquier momento te pueden hacer daño. Nosotros vamos con la máxima responsabilidad de la camiseta que llevamos, con conciencia de que llevamos mucho tiempo sin ganar en el Bernabéu y de que queremos darle esa alegría a nuestra afición.

Si ganan el sábado serán líderes. ¿Cómo lo celebraría?

Igual que cualquier otro partido. Si ganamos celebraremos los tres puntos, al final ser líder ahora mismo también es irreal por el momento de la temporada en el que estamos. Recuerdo un año que por 40 minutos fuimos líderes en la jornada 10 y sí, es muy bonito, pero la realidad es que nosotros tenemos que ir poco a poco para conseguir el objetivo y a partir de ahí si se puede conseguir algo más bonito, mejor para el Espanyol.

¿Personalmente, le motiva jugar en el Bernabéu?

Desde pequeño, cuando soñaba con ser futbolista, veía estadios como el del Real Madrid y me daban ganas de jugar ahí. Nosotros vamos con todas las ganas para poder sacar un buen resultado.

¿Está ir al Mundial entre sus objetivos de esta temporada?

No lo veo imposible ni mucho menos. Al míster, a Luis, lo conozco, he estado con él todos los años que he ido a la Selección. Pero tienes que hacer un trabajo muy bueno y obviamente luego es él el que decide. No me lo marco como objetivo, pero está claro que a cualquier jugador le gustaría jugar mundial.

Renovó este verano: ¿Se ve siendo un 'one club man'?

Ojalá pudiese estar toda la vida aquí, pero el futuro ya se verá. Estoy feliz de haber renovado. Siempre que el Espanyol esté en Primera, a mí me gustaría estar aquí; es un orgullo seguir vistiendo estos colores. Ojalá poder estar aquí toda la vida, porque me parece muy bonito que un jugador esté toda su carrera en el club que le ha dado la oportunidad de jugar en Primera División. También dejas como un legado, y poder dejarlo en el Espanyol sería brutal.