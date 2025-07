Italia se quita la piel de cordero ante Inglaterra

Italia es la sorpresa de esta Eurocopa. Las chicas de Andrea Soncin se clasificaron segundas del grupo B, el mismo en el que estaba España, Bélgica y Portugal y eliminaron posteriormente en cuartos de final a Noruega, que era unas de las selecciones favoritas parea llegar a la final. Las transalpinas se medirán en semifinales a Inglaterra (21.00 horas, Ginebra) en un partido en el que las británicas aparecen como ganadoras en todas las quinielas. De hecho son las actuales campeonas del torneo. Pero este hecho no arredra al conjunto italiano, que no ha dudado en avisar a las leonas.

Cristiana Girelli, que ya suma 61 goles con su selección y es la máxima goleadora italiana en esta Eurocopa con tres tantos, ha lanzado una advertencia a sus próximas rivales asegurando que no se van a conformar con lo que han hecho hasta ahora. «Son las campeonas defensoras y tenemos un gran respeto por ellas porque tienen jugadoras que pueden cambiar el partido cuando lo deseen. Pero hemos llegado hasta aquí y queremos seguir creyendo, no queremos detenernos, no queremos conformarnos con lo que ya tenemos... Tenemos que creer», ha asegurado la delantera de la Juventus en una entrevista en 'La Nación'.

Girelli ha añadido: «Tenemos mucha fe en que podemos obtener un resultado contra cualquier equipo. Andrea Soncin siempre nos dice que juguemos con coraje y que juguemos al fútbol porque tenemos la calidad para hacerlo y, tanto los resultados, como las actuaciones en este momento lo demuestran».

Inglaterra llega a este partido tras ganar a Suecia en los cuartos de final. Sin embargo, no lograron hacerlo hasta la tandas de penaltis tras un partido más bien discreto de las de Sarina Wiegman. Esa tanda pasará a la historia por el gran número de penaltis que se fallaron. Se necesitaron catorce lanzamientos y solo se marcaron cinco. Russo, Kelly y Bronze fueron las que transformaron su pena máxima. James, Mead, Greenwood y Clinton, las que fallaron.