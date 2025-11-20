Irlanda del Norte, primer escollo en el camino de Italia al Mundial 2026

Italia, tetracampeona del mundo, se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en las semifinales de la repesca europea para lograr la clasificación al Mundial 2026, en un trance que conoce bien después de haberse perdido las dos pasadas ediciones del torneo.

En caso de ... victoria, la 'azzurra' se enfrentaría en el partido final por el billete al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se medirán Gales y Bosnia-Herzegovina, según deparó el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

En el repechaje europeo, hasta dieciséis países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá. Ucrania por su parte se enfrentará a Suecia en una de las semifinales del cuadro B, en el que Polonia y Albania también se verán las caras, mientras que las semifinales del cuadro C miden a Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo. Noticia Relacionada Europa presenta credenciales para el Mundial: de la invicta Inglaterra a la máquina de goles noruega Miguel Zarza Dinamarca, que perdió su boleto directo tras un final de partido agónico contra Escocia en la última jornada de eliminatorias europeas, se enfrentará en la repesca a Macedonia del Norte. Los nórdicos, que han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial, tendrían como rival en una hipotética final a la República Checa o Irlanda, que sueñan con volver al torneo por primera vez desde 2006 y 2002 respectivamente. Repesca intercontinental Este jueves también se realizó el repechaje intercontinental, que entrega otros dos boletos al resto de continentes. En la ruta A, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo. Bolivia, en la ruta B, tendrá como rival en semifinales a Surinam, y podría luchar por participar en el cuarto mundial de su historia en una hipotética final contra Irak.

