Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno confirma que en los próximos días nombrará un nuevo fiscal general del Estado
Directo
Abascal cree que Sánchez será «el primer presidente de la historia en entrar en prisión»

Fútbol

Irlanda del Norte, primer escollo en el camino de Italia al Mundial 2026

Repesca para el Mundial 2026

La 'azzurra' deberá ganar a los británicos primero y al vencedor del Bosnia-Gales después si quiere estar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá

España firma una fase de clasificación solo por detrás de las de Rusia 2018 y Sudáfrica 2010

Italia, durante un partido de la fase de clasificación
Italia, durante un partido de la fase de clasificación EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Italia, tetracampeona del mundo, se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en las semifinales de la repesca europea para lograr la clasificación al Mundial 2026, en un trance que conoce bien después de haberse perdido las dos pasadas ediciones del torneo.

En caso de ... victoria, la 'azzurra' se enfrentaría en el partido final por el billete al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se medirán Gales y Bosnia-Herzegovina, según deparó el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app