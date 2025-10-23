Irene Paredes: «Jenni lo ha pasado muy mal. Tiene una sonrisa permanente por lo que significa para ella la selección»

Este viernes comienza la etapa de Sonia Bermúdez al frente de la selección española femenina. Frente a Suecia en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones habrá un nuevo cuerpo técnico, jugadoras de regreso tras meses o años sin estar, pero el ... brazalete de capitán seguirá portándolo Irene Paredes, precisamente la futbolista elegida para comparecer ante los medios en la previa del encuentro ante el combinado sueco.

«Es de agradecer que la nueva seleccionadora siga confiando en mí», un mensaje de agradecimiento al que añadió que la noticia de que el grupo de capitanas se mantendrá respecto a la Eurocopa, es decir, seguirá conformado por Irene Paredes, Alexia Putellas, Olga Carmona, Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí.

La veterana central del Barcelona valoró positivamente el regreso de otras dos curtidas futbolistas como Jenni Hermoso y Mapi León, especialmente el de su amiga, la delantera del Tigres. «Son dos compañeras que no habían estado por motivos totalmente diferentes. Las dos están felices. Jenni lo ha pasado muy mal. A la vista está, tiene una sonrisa permanente, lo que significa para ella estar en la selección. Sé lo que ha sufrido y lo que trabaja en el día a día. Respecto a Mapi, contenta de que haya decidido querer estar. Son dos personas que suman y aportan».

Ha sido la primera semana de entrenamientos a los mandos de Bermúdez, que capitanea «un 'staff' que ha entrado con muchas ganas, mucha ilusión y quiere hacer las cosas bien como el resto de las jugadoras». Y que tendrá su primera prueba ante Suecia, «un partido de altísimo nivel». «Tiene grandísimas jugadoras y tendremos que estar francamente bien», sentenció Paredes.

Por su parte, Sonia Bermúdez tendrá en La Rosaleda el escenario de su debut como seleccionadora, el mismo que vio nacer la era Luis de la Fuente al frente de la masculina. «Ojalá tengamos esa misma suerte», aseguró la entrenadora madrileña, que mantiene su línea de secretismo de cara al encuentro ante Suecia.

Sí desveló que están disponibles las 23 futbolistas, incluida una Alexia Putellas que no se entrenó con el resto del grupo al comienzo de la semana por unas molestias en el cuádriceps, que tanto Jenni como el resto del equipo está feliz y que su objetivo respecto a un juego de España «reconocible en todo el mundo» será «meter pequeños matices para seguir ganando títulos».