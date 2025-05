Inter - Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de la Champions League hoy

Hansi Flick va con un solo cambio con respecto al once de la ida en Montjuïc. Da entrada a Eric García en el lateral diestro de forma obligada por la baja de Koundé. En el otro costado sigue confiando en Gerard Martín.

«Eric puede jugar en la derecha. No estoy preocupado con el balón parado, hemos adaptado algunas cosas y lo haremos mejor».

«¿Cómo no hablar de Lamine Yamal? El niño no parece propenso a tener miedo. De hecho, entre la Eurocopa, la Champions y los desafíos con el Real Madrid ya ha demostrado que tiene personalidad de campeón: cuanto más importante es la cita, más alto llega el nivel».